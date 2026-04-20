Spider-Noir sonrası başka Örümcek-Adam dizileri de gelecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl izleyicilerle buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Örümcek-Adam hikâyelerine farklı bir yorum getiren Spider-Noir olacak. Amazon ve Sony ortaklığında hazırlanan dizi, yıllar içinde çizgi-romanlarda gördüğümüz farklı Örümcek-Adam varyantlarından biri olan Spider-Man Noir'e odaklanacak. Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in başrolünü üstlendiği bu dizi, bu tarz alternatif Örümcek-Adam versiyonlarına odaklanan ilk canlı aksiyon (animasyon olmayan) dizi olacak. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa onun peşi sıra başkaları da gelecek.

Spider-Noir Gibi Dizilerin Sayısı Artacak

Spider-Noir dizisinin başındaki isimlerden olan Oren Uziel, Örümcek-Adam ile bağlantılı başka karakterler için de benzer projelerin hazırlandığını açıkladı: "Ben Spider-Noir'a odaklanmış durumdayım ama başkalarının bu projeler üzerinde çalıştığını biiyorum. Bu projeleri hazırlayan insanlarla biraz konuştum ve bence oldukça heyecan verici işler. Spider-Noir ile benzer bir formül kullanıyorlar. Bir janraya (film türünü) alıp içine bir Spider varyantı koyarak yeniden yorumluyorlar."

Tam Boyutta Gör Uziel, tam olarak hangi karakterler için benzer projeler hazırlandığını detaylandırmadı. Ancak Sony'nin elinde Spider-Gwen ve Spider-Punk gibi ilgi çekebilecek pek çok Örümcek-Adam varyantı bulunuyor.

Spider-Noir, 25 Mayıs'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor. Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage’e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.

