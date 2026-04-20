Spider-Noir sonrası başka Örümcek-Adam dizileri de gelecek

Spider-Noir Gibi Dizilerin Sayısı Artacak
Spider-Noir dizisinin başındaki isimlerden olan Oren Uziel, Örümcek-Adam ile bağlantılı başka karakterler için de benzer projelerin hazırlandığını açıkladı: "Ben Spider-Noir'a odaklanmış durumdayım ama başkalarının bu projeler üzerinde çalıştığını biiyorum. Bu projeleri hazırlayan insanlarla biraz konuştum ve bence oldukça heyecan verici işler. Spider-Noir ile benzer bir formül kullanıyorlar. Bir janraya (film türünü) alıp içine bir Spider varyantı koyarak yeniden yorumluyorlar."
Spider-Noir, 25 Mayıs'ta Amazon Prime Video'da izleyici ile buluşacak. Film noir (kara film) estetiğiyle çekilen bu siyah-beyaz dizi, 1930'lar New York'unda geçiyor. Artık Örümcek-Adam kostümünü rafa kaldırıp özel dedektiflik yapmakta olan Ben Reilly (Nicolas Cage), şehir yeni bir tehditle karşı karşıya gelince eski hayatına geri dönmek zorunda kalıyor. Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage'e Brendan Gleeson, Lamorne Morris, Jack Huston, Li Jun Li, Lukas Haas, Cameron Britton gibi isimler eşlik ediyor.