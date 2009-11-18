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Spire'dan ince tasarımlı yeni bilgisayar kasası; Accelerator

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spire'dan ince tasarımlı yeni bilgisayar kasası; Accelerator
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Maliyet odaklı alternatif komponent üreticisi Spire, Mini ITX ve Micro ATX formundaki anakartlar için hazırladığı ince tasarımlı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 435 x 95 x 338 mm boyutlarında ve 4.1 Kg ağırlığında olan Accelerator isimli yeni kasanın tercihe bağlı olarak ofis kullanımı için veya medya bilgisayar olarak kullanılabileceği açıklandı. Yapısal özellikleri gereği sadece tek bir 5.25-inç sürücüye destek veren Accelerator'ın ön panelinde USB portlarına ve ses konnektörüne yer verilirken, soğutma için iki adet 60mm fan kullanım alanı olduğu belirtiliyor.

Ay sonuna doğru iki yıllık garanti ile satışa sunulacak Spire Accelerator için henüz telaffuz edilmiş resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunuyor.

Spire'dan ince tasarımlı yeni bilgisayar kasası; Accelerator
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Spire'dan ince tasarımlı yeni bilgisayar kasası; Accelerator
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BigBr@tHer 5 yıl
Tam aradığım kasa aslında.. benzer şekilde 33cm ve power yeri aynı kasa bilen varsa yazsın.
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Python 10 yıl
bu tür kasaların yanında genellikle power da veriyorlar ancak bu kasada verilmemiş bu kasaya uygun psu bulmak birhayli zor
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BLUE MAnN 10 yıl
yanında güç kaynağı olmazsa pek tutulmaz gibi geliyor bana...
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mustiki212 10 yıl
@ Towarscke
farklılık neresinde boyut olarak sanırım aynı lakin power altta...
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ahmetkep 10 yıl
dh üyelerine hitap eden bir kasa değilaçıkçası :)
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Towarscke 10 yıl
Powersupply'i o kadar kolay bulunamaz... cunku normal sistemlerin PSU'sundan farkli...
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