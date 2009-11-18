Spire'dan ince tasarımlı yeni bilgisayar kasası; Accelerator

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Maliyet odaklı alternatif komponent üreticisi Spire, Mini ITX ve Micro ATX formundaki anakartlar için hazırladığı ince tasarımlı yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 435 x 95 x 338 mm boyutlarında ve 4.1 Kg ağırlığında olan Accelerator isimli yeni kasanın tercihe bağlı olarak ofis kullanımı için veya medya bilgisayar olarak kullanılabileceği açıklandı. Yapısal özellikleri gereği sadece tek bir 5.25-inç sürücüye destek veren Accelerator'ın ön panelinde USB portlarına ve ses konnektörüne yer verilirken, soğutma için iki adet 60mm fan kullanım alanı olduğu belirtiliyor.

Ay sonuna doğru iki yıllık garanti ile satışa sunulacak Spire Accelerator için henüz telaffuz edilmiş resmi herhangi bir fiyat bilgisi bulunuyor.

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