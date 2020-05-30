SpongeBob: Patty Pursuit sadece Apple Arcade için yayınlandı

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Geçtiğimiz haftalarda zaman ve kaynak yönetimi odaklı bir strateji oyunu indirmeye sunulan SpongeBob SquarePants şimdi de sadece Apple Arcade için sonsuz koşu tarzında bir oyun yayınladı.

SpongeBob: Patty Pursuit neler sunuyor?

SpongeBob: Patty Pursuit işin içine biraz daha heyecan katıyor. Şeytani Plankton gizli Krabby Patty formülünü çalmak için yeni bir plan yapıyor ve bu kez SüngerBob’un tüm arkadaşlarını yakalıyor.

SüngerBob hem arkadaşlarını kurtarmak hem de formülü korumak için Plankton’un peşine düşüyor ve sonsuz koşu macerası başlıyor.

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Ayrıca Bkz. "SüngerBob Kare Pantolon ile lokantaların efendisi olun"

Oyunda Nickelodeon’un SpongeBob Kare Pantolon dizisinden bazı karakterleri ve yerleri görmek de mümkün oluyor. Bikini Kasabası Tabelası, Plankton’un Kuzenleri, Eldiven Tüneli, Kaya Kasabası, Plankton’un Laboratuvarı bunlar arasında.

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