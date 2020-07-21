Spor Yaparken Kullanabileceğiniz 10 Giyilebilir Teknoloji Ürünü

Giyilebilir teknoloji ürünleri, gündelik hayatın her alanında kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Evde,ofiste kullanılan ürünlere ek olarak spor yaparken iletişim kurmayı, vücut fonksiyonları hakkında anlık veri almayı ve yer-yön bulmayı kolaylaştıran cihazlar, her geçen gün çok daha fazla kişi tarafından tercih ediliyor. Üstelik şık tasarımları sayesinde birçoğunu stili tamamlayan birer aksesuar olarak kullanılabilirsiniz.



Spor Yaparken Kullanılabilecek Giyilebilir Teknolojiler Nelerdir?

Spor yaparken tempoyu durdurmayı hiç istemeyiz. Tam da yoğun tempolu bir koşunun ortasındayken bir telefon mu geldi? Koşarken kalp atış hızınızı merak mı ettiniz? Bakmanız gereken acil bir mail mi geldi? Yürüyüş rotasında bir sonraki adımda nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz? Spor yaparken bir yandan sevdiklerinizle iletişim kurmak, nereye gitmeniz gerektiğini öğrenmek ya da efor sarf ederken fiziksel açıdan ne durumda olduğunuzu ölçümlemeyi istiyorsanız, ihtiyacınız olan giyilebilir teknolojik ürünleri listeledik.



Akıllı Saat:



Akıllı saatler, spor esnasında çeşitli verilerin ölçümlenebilmesine olanak tanıyor. Bu nedenle formunu korumaya özen gösterenler tarafından en çok kullanılan giyilebilir teknoloji ürünlerinin başında geliyor. Üstelik şık tasarımları sayesinde, akıllı saatler gündelik yaşamda da vazgeçilmez aksesuarlar arasında yer alıyor. Bir akıllı saat edinerek spor yaparken hem tarzınızı yansıtabilir hem de uygulamaları kullanarak anlık nabız ölçümü ve atılan adım sayısı gibi bilgileri rahatça kayıt altına alabilirsiniz.



Akıllı Bileklik:



Akıllı bileklilkler vasıtasıyla gün içerisinde telefonunuza ya da tabletinize ihtiyaç duymadan performansınızı ölçümleyebilir, zamanı öğrenebilir ve hatta e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Ancak gece yatarken de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün arayışına girerseniz, bluetooth özellikli akıllı bileklik modellerine yönelebilirsiniz. Bileklikler de tıpkı saatler gibi çok fonksiyonlu yapıları ile ön plana çıkıyor. Hafiflik avantajları ise bu cihazları benzersiz kılıyor.



Bluetooth Kulaklık:



Spor yaparken kullanılabilen giyilebilir teknoloji ürünleri söz konusu olduğunda, bluetooth özellikli kulaklıklara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü bu ürünler, kablosuz olmalarının getirdiği avantajla kullanıcılarına hareket özgürlüğü sunuyor. Akıllı kulaklıklarla bir yandan müzik dinlerken diğer taraftan fiziksel durumunuz hakkında anlık veri elde edebilirsiniz. Kullanım alışkanlıklarınıza göre isterseniz kulak içi ya da kulağı tam kapatan modeller arasından seçim yapabilirsiniz.



T-Shirt:



Sportif ruhlulara yönelik giyilebilir teknolojiler, her geçen gün daha da çeşitleniyor. Bu durumun bir sonucu olarak akıllı t-shirt modelleri de amatör ve profesyonel sporcuların kullanımına sunuluyor. Standart türdeşlerinden farklı olarak akıllı t-shirtler, bünyelerinde biyomedikal elektrotlar barındırıyor. Bu sayede kalp ritmi, nefes alma sıklığı gibi birçok farklı kategoriden veriyi kayıt altına almak mümkün hale geliyor.



Kol Bandı:



Spor yaparken fiziksel değerleriniz hakkında anlık bilgi almayı istiyorsanız, kol bandı modellerinden edinebilirsiniz. Çoğu üründen farklı olarak kol bantları iki farklı kategori altında değerlendiriliyor. Bazı modeller, diğer pek çok giyilebilir teknoloji ürünlerinde olduğu gibi çeşitli değerleri ölçümlüyor. Basketbolculara özel üretilenler ise ideal kol hareketleri konusunda sporculara yardımcı olmaları amacıyla tasarlanıyor.



Duruş Destekleyici:



Sportif faaliyetlerden maksimum verim elde etmek için doğru duruş pozisyonunda kalmaya özen göstermek gerekiyor. Ancak yoğun aktivite esnasında en dikkatli bireyler bile çoğu zaman ideal pozisyonda durmakta zorluk yaşayabiliyor. Dolayısıyla kas ve kemik sistemlerinde zorlamalar meydana gelebiliyor. Bu tarz olumsuz durumların önüne geçmenin yoluysa duruş destekleyicileri kullanmaktan geçiyor. Klipsleri sayesinde t-shirt ve iç çamaşırlara kolayca sabitlenebilen postür destekleyiciler, sensörler vasıtasıyla duruş bozukluklarını anında belirleyip titreşimle giyen kişiyi uyarıyor.



Akıllı Gözlük:



Piyasaya sürüldükleri ilk dönemde büyük sükse yapan akıllı gözlükler, hala en çok kullanılan giyilebilir teknoloji ürünleri arasında yer alıyor. Akıllı gözlükler, anlık fiziksel veriyi kullanıcının rahatça görebileceği şekilde görüntülüyor. Diğer taraftan bazı modeller LED destekli yol yardımcısı özelliğini bünyelerinde barındırıyor.



GPS Özellikli Ayakkabı:



Koşucular ve yürüyüşçüler için geçmişte bir ayakkabının konfor düzeyi önemliyken, şimdilerde çok daha fazla özelliğe sahip olması bekleniyor. Dolayısıyla üretici firmalar tasarladıkları modellere GPS desteği gibi aktivite sırasında yer-yön bulmayı kolaylaştıran özellikler ekliyor. Tabii bu özellikten faydalanabilmeniz için öncelikle akıllı telefonunuza uygulama indirmeniz ve ayakkabı ile eşleştirmeniz gerekiyor.



Akıllı Ölçüm Cihazları



Giyilebilir teknolojilerin özünde, ölçüm yapabilme yeteneği yatıyor. Akıllı saatler, bileklikler ve gözlükler çoğunlukla temel sayılan kategoriler hakkında bilgi veriyor. Ancak profesyonel sporcular çoğu zaman daha detaylı veriye ihtiyaç duyuyor. Böyle durumlarda devreye futbol, yüzme, vücut geliştirme gibi spor dallarına yönelik gereksinimler ön planda tutularak geliştirilen akıllı ölçüm cihazları giriyor.



Yoga Pantolonu



Giyilebilir teknoloji ürünleri, arasında yoga pantolonları da yer alıyor. Tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çeken pantolonlar, sensörler sayesinde yapılan hareketleri analiz ediyor. Hatalı hareketler belirlendiğinde ise titreşim yoluyla kullanıcıya uyarı gönderiyor.

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