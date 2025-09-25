Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Müzik dinleme alışkanlıklarının dijitalleşmesiyle birlikte çevrim içi akış platformları, müzik endüstrisinin en güçlü aktörleri arasına girdi. Kullanıcılar artık aylık abonelik ya da reklam destekli ücretsiz seçeneklerle milyonlarca şarkıya erişebiliyor. Ancak bu dönüşüm, rekabet tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bu bağlamda Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma başladı

Kurulun incelemesi iki temel başlık üzerinde yoğunlaşıyor: ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama. İlk iddia, Spotify’ın çalma listelerine şarkı ekleme, sıralama, görünürlük ve öneri algoritmalarında hak sahiplerine eşit davranıp davranmadığı ile ilgili. Eğer platform belirli şirketlere ya da sanatçılara avantaj sağlıyorsa, bu durum piyasada rekabeti bozucu nitelikte olabilir.

İkinci iddia ise fiyatlandırma politikalarıyla ilgili. Spotify’ın Türkiye’de uyguladığı abonelik ücretlerinin, rakiplerin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak ölçüde düşük belirlenip belirlenmediği araştırılacak. Bu durum, yıkıcı fiyatlama olarak değerlendirilebiliyor ve sektördeki rekabeti uzun vadede olumsuz etkileyebiliyor.

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz Temmuz ayında Spotify’ın Türkiye’de uyguladığı stratejilerin ve politikaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a uygun olup olmadığının tespiti amacıyla bir inceleme başlatmış ve yukarıdaki endişelere değinmişti.

Bakan Ersoy’dan açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı Spotify Music Forward konferansında, "Bu kapsamda editoryal listelerin seçim süreçlerinde ve algoritmalarda şeffaflığın hakim olması, sürdürülebilir muhataplığın tesisi için resmi temsilciliklerin ülkemizde bulunması gibi ülkemiz müzik sektörünün büyüklüğüne ve potansiyeline uygun tedbirlerin alınması, sanatçılarımızın emeğinin korunması ve zengin müzik mirasımızın daha geniş kitlelere ulaşması için gerekli adımlardır" ifadelerini kullanmıştı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise bu konferansta Spotify yetkilileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Mumcu, “Türkiye’nin müzik endüstrisini uluslararası platformda daha güçlü bir konuma ulaştırmak ve sanatçılarımızın sesini dünya sahnesinde daha gür bir şekilde duyurmak için Spotify ile verimli bir işbirliği süreci yürütüyoruz. Bu süreçte dijital platformların şeffaf ve toplumsal değerlere duyarlı bir anlayışla hareket etmesi, sanatçılarımızın haklarının korunması açısından büyük önem taşıyor. Zengin müzik mirasımızı dijital çağda hak ettiği noktaya taşıma hedefiyle, sanatçılarımıza yeni fırsatlar sunacak projelerde Spotify ekibiyle ortak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu.

