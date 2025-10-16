Spotify’a “SongDNA” adında yeni bir özellik geliyor

Şarkıda yer alan isimleri keşfetmeye yarayacak
Keşfedilen özellikle birlikte, dinleyiciler artık yalnızca sanatçıları değil, aynı zamanda yazarlar, prodüktörler, vokalistler, söz yazarları, besteciler, ses mühendisleri ve diğer katkı sağlayan isimleri de görüntüleyebilecek. SongDNA, şarkı bilgilerini etkileşimli ve görsel bir biçimde sunacak. Kullanıcılar, bir eserde yer alan kişilerin diğer projelerdeki bağlantılarını görebilecek ve onların geçmiş çalışmalarını keşfedebilecek.
Bazı kullanıcılar SongDNA'yı Pandora'nın "Music Genome Project" sistemiyle karşılaştırsa da görünüşe göre iki teknoloji farklı hedeflere sahip. Pandora'nın sistemi, yüzlerce müzikal özelliği analiz ederek parçalar arasındaki benzerlikleri sınıflandırıyor. Buna karşılık SongDNA yalnızca müziğin ardındaki insanlara odaklanıyor. Yani sesin DNA'sını değil, yaratıcısının izini sürüyor diyebiliriz.
