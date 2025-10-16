Giriş
    Spotify’a “SongDNA” adında yeni bir özellik geliyor

    Spotify, “SongDNA” adında şarkıların ardındaki yazar, prodüktör ve vokalist gibi tüm katkı sağlayanları keşfetmeyi mümkün kılacak yeni bir müzik deneyimi özelliği üzerinde çalışıyor.

    Spotify, müzik dinleme deneyimini derinleştirecek yeni bir özellikle gündemde. Şirketin uygulama kodlarında ortaya çıkan bilgilere göre platform, “SongDNA” adını taşıyan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu sistem, kullanıcıların bir şarkının veya albümün ardındaki yaratıcı ekibi detaylı biçimde keşfetmesine olanak tanıyacak.

    Şarkıda yer alan isimleri keşfetmeye yarayacak

    Keşfedilen özellikle birlikte, dinleyiciler artık yalnızca sanatçıları değil, aynı zamanda yazarlar, prodüktörler, vokalistler, söz yazarları, besteciler, ses mühendisleri ve diğer katkı sağlayan isimleri de görüntüleyebilecek. SongDNA, şarkı bilgilerini etkileşimli ve görsel bir biçimde sunacak. Kullanıcılar, bir eserde yer alan kişilerin diğer projelerdeki bağlantılarını görebilecek ve onların geçmiş çalışmalarını keşfedebilecek.

    Yeni özellik, eğer genel kullanıma sunulursa, TIDAL’ın interaktif şarkı jeneriği sistemine doğrudan bir rakip haline gelebilir. Öte yandan Spotify’ın bu özelliği hiçbir zaman getirmeme olasılığı da var. Zira SongDNA detaylarının bulunmasının ardından Spotify uygulamasına gelen güncellemenin ardından ilgili referansların kaldırıldığı fark edildi.

    Bazı kullanıcılar SongDNA’yı Pandora’nın “Music Genome Project” sistemiyle karşılaştırsa da görünüşe göre iki teknoloji farklı hedeflere sahip. Pandora’nın sistemi, yüzlerce müzikal özelliği analiz ederek parçalar arasındaki benzerlikleri sınıflandırıyor. Buna karşılık SongDNA yalnızca müziğin ardındaki insanlara odaklanıyor. Yani sesin DNA’sını değil, yaratıcısının izini sürüyor diyebiliriz.

