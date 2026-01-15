Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify, son zamla en pahalı dijital müzik hizmeti oldu

    Spotify, ABD'de premium abonelik ücretine zam yaptı. Bireysel, Duo ve Aile planı için yeni fiyatlandırma, kullanıcılara e-posta ile iletilirken, Spotify bu zamla en pahalı müzik servisi oldu.

    spotify premium abonelik fiyat zam Tam Boyutta Gör
    Spotify, beklendiği üzere ABD’de tüm ücretli planlarında fiyat artışı yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada kullanıcılara önümüzdeki ay içinde değişikliği açıklayan bir e-posta gönderileceğini söyledi.

    Spotify premium zammı Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor (henüz)

    ABD'deki Spotify kullanıcıları artık Bireysel Premium planı için aylık 12,99 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu fiyat 2025 yılında 11,99 dolardı.Duo abonelerinin ücretleri aylık 16,99 dolardan 18,99 dolara yükselirken, Aile planında olanlar 19,99 dolar yerine artık 21,99 dolar ödeyecek. Öğrenci planında da bir dolar artış yapıldı; Geçerli bir .edu e-posta adresine sahip herkes artık abonelik için aylık 6,99 dolar ödemek zorunda kalacak. Benzer fiyat artışları Estonya ve Letonya'da da uygulanacak ancak Türkiye dahil diğer ülkeler bu değişikliklerden etkilenmiyor.

    Spotify premium abonelik ücretleri
    Paket Yeni fiyat Eski fiyat
    Bireysel 12,99 dolar (aylık) 11,99 dolar (aylık)
    Duo 18,99 dolar (aylık) 16,99 dolar (aylık)
    Aile 21,99 dolar (aylık) 19,99 dolar (aylık)
    Öğrenci 6,99 dolar (aylık) 5,99 dolar (aylık)

    Son zamla birlikte Spotify, piyasadaki en pahalı müzik yayın hizmeti haline geldi. Zam henüz Türkiye’de uygulanmadığından Amerika fiyatlarıyla karşılaştırmak gerekirse; YouTube ve Apple, bireysel plan için 10,99 dolar ücret alıyor ve Spotify’ın şu anda sunduğundan daha ucuz öğrenci ve aile seçenekleri sunuyor.

    Spotify'ın bu değişiklikleri duyuran blog yazısı açık ve net bir şekilde, bu fiyatların şirketin kullanıcılara sunduğu "değeri" yansıttığını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chevrolet cruze hangi modeli tutuluyor kadın doğum uzmanı maaşı windows biçimlendirmeyi bitiremedi sd kart zyxel vmg8623-t50b stargate sg-1 hd türkçe dublaj izle

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark 30
    TECNO Spark 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 13 in&#231; MacBook Air Laptop
    Apple M4 13 inç MacBook Air Laptop
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum