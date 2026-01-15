Spotify, son zamla en pahalı dijital müzik hizmeti oldu

Tam Boyutta Gör Spotify, beklendiği üzere ABD’de tüm ücretli planlarında fiyat artışı yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada kullanıcılara önümüzdeki ay içinde değişikliği açıklayan bir e-posta gönderileceğini söyledi.

Spotify premium zammı Türkiye'deki kullanıcıları etkilemiyor (henüz)

ABD'deki Spotify kullanıcıları artık Bireysel Premium planı için aylık 12,99 dolar ödemek zorunda kalacak. Bu fiyat 2025 yılında 11,99 dolardı.Duo abonelerinin ücretleri aylık 16,99 dolardan 18,99 dolara yükselirken, Aile planında olanlar 19,99 dolar yerine artık 21,99 dolar ödeyecek. Öğrenci planında da bir dolar artış yapıldı; Geçerli bir .edu e-posta adresine sahip herkes artık abonelik için aylık 6,99 dolar ödemek zorunda kalacak. Benzer fiyat artışları Estonya ve Letonya'da da uygulanacak ancak Türkiye dahil diğer ülkeler bu değişikliklerden etkilenmiyor.

Spotify premium abonelik ücretleri Paket Yeni fiyat Eski fiyat Bireysel 12,99 dolar (aylık) 11,99 dolar (aylık) Duo 18,99 dolar (aylık) 16,99 dolar (aylık) Aile 21,99 dolar (aylık) 19,99 dolar (aylık) Öğrenci 6,99 dolar (aylık) 5,99 dolar (aylık)

Son zamla birlikte Spotify, piyasadaki en pahalı müzik yayın hizmeti haline geldi. Zam henüz Türkiye’de uygulanmadığından Amerika fiyatlarıyla karşılaştırmak gerekirse; YouTube ve Apple, bireysel plan için 10,99 dolar ücret alıyor ve Spotify’ın şu anda sunduğundan daha ucuz öğrenci ve aile seçenekleri sunuyor.

Spotify'ın bu değişiklikleri duyuran blog yazısı açık ve net bir şekilde, bu fiyatların şirketin kullanıcılara sunduğu "değeri" yansıttığını belirtiyor.

