Spotify Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik ücretleri

Güncel Spotify fiyatları
1 Ekim 2026 tarihi itibariyle Spotify Bireysel abonelik ücreti 115 TL oldu. Öğrenci aboneliği 60 TL, Aile paketi 199 TL, Duo üyelik ise 159 TL'ye yükseldi.
|Paket
|Eski fiyat
|Yeni fiyat
|Bireysel
|99 TL / ay
|115 TL / ay
|Öğrenci
|55 TL / ay
|60 TL / ay
|Duo
|135 TL / ay
|159 TL / ay
|Aile
|165 TL / ay
|199 TL / ay
Spotify son olarak geçtiğimiz yılın başında abonelik ücretlerini yükseltmişti. Yeni yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte abonelik ücretleri yüzde 20'ye kadar arttı. Bireysel planda %16, Öğrenci planında %9, Duo (2 hesap) planında %17 ve Aile planında %20 oranında fiyatlar yükseldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: