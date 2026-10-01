Spotify Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni abonelik ücretleri

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Tam Boyutta Gör Dijital müzik platformu Spotify, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Türkiye’deki Premium kullanıcılarının abonelik ücretlerine zam yaptı. Tam bir yıl sonra paket fiyatları tekrar yükseldi. İşte güncel Spotify Premium Duo, Bireysel, Öğrenci ve Aile planı fiyatları:

Güncel Spotify fiyatları

1 Ekim 2026 tarihi itibariyle Spotify Bireysel abonelik ücreti 115 TL oldu. Öğrenci aboneliği 60 TL, Aile paketi 199 TL, Duo üyelik ise 159 TL'ye yükseldi.

Spotify abonelik ücretleri 2026 Paket Eski fiyat Yeni fiyat Bireysel 99 TL / ay 115 TL / ay Öğrenci 55 TL / ay 60 TL / ay Duo 135 TL / ay 159 TL / ay Aile 165 TL / ay 199 TL / ay

Spotify son olarak geçtiğimiz yılın başında abonelik ücretlerini yükseltmişti. Yeni yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte abonelik ücretleri yüzde 20'ye kadar arttı. Bireysel planda %16, Öğrenci planında %9, Duo (2 hesap) planında %17 ve Aile planında %20 oranında fiyatlar yükseldi.

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Spotify abonelik ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

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