Spotify AI DJ için büyük güncelleme: Yeni diller ve ülkeler eklendi

Tam Boyutta Gör Spotify, yapay zeka destekli kişisel DJ özelliğini daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre AI DJ artık Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Brezilya Portekizcesi desteği sunuyor. Daha önce ise yalnızca İngilizce desteği sunuyordu. Türkiye ise halen listede yok.

Spotify, yukarıda bahsettiğimiz diller ek olarak, AI DJ özelliğini Avusturya, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Güney Kore ve İsviçre'deki Premium abonelere de açtı. Son genişlemeyle birlikte yapay zekalı DJ sistemi dünya genelinde 75'ten fazla bölgede kullanılabilir hale geldi. Ancak Türkiye hâlâ desteklenen ülkeler arasında yer almıyor.

Spotify AI DJ neler sunuyor?

Kaçıranlar için Spotify AI DJ, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş müzik önerileri sunuyor. Sistem yalnızca şarkı listesi hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek bir radyo sunucusuna benzer şekilde parçalar arasında sesli yorumlar da yapıyor. Özellik, Spotify ana sayfasındaki "DJ" sekmesi üzerinden veya uygulama içinde arama yapılarak kullanılabiliyor.

Spotify'ın son dönemde yapay zeka tarafındaki hamleleri bununla da sınırlı değil. Platform kısa süre önce AI ile üretilmeyen sanatçı profillerini doğrulamaya başladığını duyurdu. Böylece kullanıcıların gerçek sanatçılar ile yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri daha kolay ayırt etmesi amaçlanıyor.

