Spotify Android'de kullanılamaz hale geldi: Şikayet yağıyor!

Tam Boyutta Gör Spotify, Android platformunda bir süredir arayüzde gecikme, müziğin çalmaması/donması, kontrollerin yanıt vermemesi dahil olmak üzere ciddi performans sorunları yaşatıyor. Şirket, ayın başlarında topluluk forumunda sorunu kabul etti ancak yoğun kullanıcı şikayetlerine rağmen güncelleme sunmadı. Bu durum, birçok abonenin YouTube Music ve Apple Music gibi alternatiflere geçmeyi düşünmesine yol açtı.

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Performans sorunları sürüyor

Sosyal medya platformlarında gönderilere göre, Spotify’ın Android uygulamasındaki performans düşüşü sürüyor. Yakın zamanda çalma ekranının donması, düğmelere basıldığında geç algılama, yükleme simgesinin sürekli dönmesi gibi şikayetler geliyor. Kullanıcılar ayrıca bir parçayı duraklatmak, çalma listelerini değiştirmek veya Şimdi Oynatılıyor ekranını açmak gibi temel etkileşimlerin sık sık gecikmeye neden olduğunu veya uygulamayı tamamen çökerttiğini de bildiriyor.

Spotify sorunu kabul etti ancak güncelleme sözü vermedi!

Spotify’dan acil düzeltme güncellemesi gelmezse, çok sayıda abonesini Apple Music, YouTube Music gibi rakip platformlara kaptıracağı açık. Uygulamayı zorla durdurmak ve önbellek dosyalarını temizlemek gibi geçici çözümler mevcut ancak Premium abonelik ücretinin aylık 99 TL olduğu ve sürekli fiyat artışının yapıldığı bir platformda bu deneyim kabul edilebilir değil.

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