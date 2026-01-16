Giriş
    Spotify, Android tablet arayüzünü yeniledi

    Spotify, Android tabletler için arayüzünü sessizce yeniledi. Yeni arayüz, tabletlerin geniş ekranlarından daha iyi faydalanmayı sağlarken, erişilebilirliği de arttırmayı hedefliyor.

    Spotify, Android tablet arayüzünü yeniledi Tam Boyutta Gör
    Android tabletler için yeni arayüz

    Android tabletler için yeni arayüz

    Yeni tasarımda sağ tarafta bir medya oynatıcı bulunuyor ve tıpkı Spotify’ın masaüstü uygulamasında olduğu gibi bu alanın boyutlarını ayarlamak mümkün. Ayrıca ekranın alt kısmına telefonlarda olduğu gibi Ana Sayfa, Arama, Kitaplık ve Oluştur simgelerinin yer aldığı yeni bir gezinme çubuğu eklenmiş. Bu sayede sekmeler arasında gezinme daha kolay ve erişilebilir hale getirilmiş.

    Android tabletlerde Spotify’a gelen bu yeni arayüz, şu anda kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor ve herhangi bir beta sürüm gerektirmiyor. Android tablet kullananlar bu güncellemeyi doğrudan alabiliyor. 

