Spotify, Android tablet arayüzünü yeniledi

Android tabletler için yeni arayüz
Yeni tasarımda sağ tarafta bir medya oynatıcı bulunuyor ve tıpkı Spotify’ın masaüstü uygulamasında olduğu gibi bu alanın boyutlarını ayarlamak mümkün. Ayrıca ekranın alt kısmına telefonlarda olduğu gibi Ana Sayfa, Arama, Kitaplık ve Oluştur simgelerinin yer aldığı yeni bir gezinme çubuğu eklenmiş. Bu sayede sekmeler arasında gezinme daha kolay ve erişilebilir hale getirilmiş.
Android tabletlerde Spotify’a gelen bu yeni arayüz, şu anda kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor ve herhangi bir beta sürüm gerektirmiyor. Android tablet kullananlar bu güncellemeyi doğrudan alabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: