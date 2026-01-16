Spotify, Android tablet arayüzünü yeniledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, Android tabletler için arayüzünü sessizce yeniledi. Yeni arayüz, tabletlerin geniş ekranlarından daha iyi faydalanmayı sağlarken, erişilebilirliği de arttırmayı hedefliyor.

Android tabletler için yeni arayüz

Yeni tasarımda sağ tarafta bir medya oynatıcı bulunuyor ve tıpkı Spotify’ın masaüstü uygulamasında olduğu gibi bu alanın boyutlarını ayarlamak mümkün. Ayrıca ekranın alt kısmına telefonlarda olduğu gibi Ana Sayfa, Arama, Kitaplık ve Oluştur simgelerinin yer aldığı yeni bir gezinme çubuğu eklenmiş. Bu sayede sekmeler arasında gezinme daha kolay ve erişilebilir hale getirilmiş.

Spotify abonelik ücretine zam: En pahalı müzik hizmeti oldu 1 gün önce eklendi

Android tabletlerde Spotify’a gelen bu yeni arayüz, şu anda kademeli olarak kullanıcılara sunuluyor ve herhangi bir beta sürüm gerektirmiyor. Android tablet kullananlar bu güncellemeyi doğrudan alabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: