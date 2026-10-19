Spotify, Aile Planı paylaşımına savaş açtı: Kullanıcılar QR kodla doğrulama yapacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, Premium Aile planını aynı adreste yaşamayan kişilerle paylaşan kullanıcılara yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Reddit'te paylaşım yapan kullanıcıların aktardığına göre şirket, aynı Aile planına dahil olan kişilerin aynı hanede yaşadığını doğrulamak amacıyla bazı abonelerden adreslerini yeniden onaylamalarını istiyor.

Spotify, QR kodla adres doğrulaması istiyor

Kullanıcı raporlarına göre Spotify, Aile planı yöneticilerinden ve diğer üyelerden QR kod aracılığıyla doğrulama yapmalarını isteyebiliyor. Süreçte plan yöneticisinin cihazında görüntülenen QR kodun, üyenin telefonuyla taranması gerekiyor. Kodun birkaç saniyede bir yenilenmesi ise ekran görüntüsü kullanarak doğrulamayı tamamlamayı zorlaştırıyor. Bazı kullanıcılar, bu kontrolü aşmak için ekran paylaşımı ve birden fazla cihaz kullanmak gibi yöntemlere başvurduklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify'ın bu uygulamayla temel amacı, Premium Aile aboneliğinin yalnızca aynı adreste yaşayan kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak. Şirketin destek belgeleri de Aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste ikamet etmesi gerektiğini belirtiyor.

Spotify'ın destek sayfasına göre yeniden doğrulama bildirimi alan kullanıcıların işlemi tamamlamak için 7 günü bulunuyor. Bu süre içerisinde doğrulama yapamayan veya işlemi tamamlamayan üyelerin hesapları reklamlı ücretsiz Spotify planına geçirilebiliyor. Doğrulamayı tamamlayamayan kullanıcıların farklı bir Aile veya Duo planına katılması 12 ay boyunca engellenebiliyor. Buna karşılık kullanıcılar, bireysel Premium abonelik seçeneklerine geçiş yapabiliyor.

Samsung, One UI 10 ile büyük değişime hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Spotify daha önce de abonelik paylaşımını engellemeye çalışmıştı

Spotify'ın konum doğrulaması konusundaki girişimleri yeni değil. Şirket, 2018 yılında GPS tabanlı konum kontrollerini test etmiş, 2019 yılında ise kullanım koşullarını güncelleyerek Aile planı üyelerinin aynı adreste yaşadığını belirli aralıklarla doğrulama şartını gündeme getirmişti. Ancak kullanıcıların gizlilik konusundaki tepkileri, şirketin bu yöndeki uygulamalarını yumuşatmasına neden olmuştu.

Müzik ve video akış hizmetlerinde hane bazlı abonelik denetimleri giderek daha yaygın hale geliyor. Platformlar, aile aboneliklerinin farklı adreslerde yaşayan kişiler tarafından kullanılmasını engelleyerek kullanıcıları bireysel paketlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

Spotify'ın son kontrollerinin ne ölçüde yaygınlaştırılacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, Aile planını aynı evde yaşamayan kişilerle paylaşan abonelerin önümüzdeki dönemde daha sık adres doğrulama talepleriyle karşılaşması mümkün görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify, aynı evde yaşamayan Aile Planı üyelerini engelliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: