Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify, Aile Planı paylaşımına savaş açtı: Kullanıcılar QR kodla doğrulama yapacak

    Spotify, Premium Aile aboneliğini aynı adreste yaşamayan kişilerle paylaşan kullanıcılara yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Bazı kullanıcılar, QR kodla adres doğrulaması istendiğini raporluyor.

    Spotify, aynı evde yaşamayan Aile Planı üyelerini engelliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify, Premium Aile planını aynı adreste yaşamayan kişilerle paylaşan kullanıcılara yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Reddit'te paylaşım yapan kullanıcıların aktardığına göre şirket, aynı Aile planına dahil olan kişilerin aynı hanede yaşadığını doğrulamak amacıyla bazı abonelerden adreslerini yeniden onaylamalarını istiyor.

    Spotify, QR kodla adres doğrulaması istiyor

    Kullanıcı raporlarına göre Spotify, Aile planı yöneticilerinden ve diğer üyelerden QR kod aracılığıyla doğrulama yapmalarını isteyebiliyor. Süreçte plan yöneticisinin cihazında görüntülenen QR kodun, üyenin telefonuyla taranması gerekiyor. Kodun birkaç saniyede bir yenilenmesi ise ekran görüntüsü kullanarak doğrulamayı tamamlamayı zorlaştırıyor. Bazı kullanıcılar, bu kontrolü aşmak için ekran paylaşımı ve birden fazla cihaz kullanmak gibi yöntemlere başvurduklarını belirtiyor. 

    Spotify, aynı evde yaşamayan Aile Planı üyelerini engelliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify'ın bu uygulamayla temel amacı, Premium Aile aboneliğinin yalnızca aynı adreste yaşayan kişiler tarafından kullanılmasını sağlamak. Şirketin destek belgeleri de Aile planındaki üyelerin plan yöneticisiyle aynı adreste ikamet etmesi gerektiğini belirtiyor.

    Spotify'ın destek sayfasına göre yeniden doğrulama bildirimi alan kullanıcıların işlemi tamamlamak için 7 günü bulunuyor. Bu süre içerisinde doğrulama yapamayan veya işlemi tamamlamayan üyelerin hesapları reklamlı ücretsiz Spotify planına geçirilebiliyor. Doğrulamayı tamamlayamayan kullanıcıların farklı bir Aile veya Duo planına katılması 12 ay boyunca engellenebiliyor. Buna karşılık kullanıcılar, bireysel Premium abonelik seçeneklerine geçiş yapabiliyor.

    Spotify daha önce de abonelik paylaşımını engellemeye çalışmıştı

    Spotify'ın konum doğrulaması konusundaki girişimleri yeni değil. Şirket, 2018 yılında GPS tabanlı konum kontrollerini test etmiş, 2019 yılında ise kullanım koşullarını güncelleyerek Aile planı üyelerinin aynı adreste yaşadığını belirli aralıklarla doğrulama şartını gündeme getirmişti. Ancak kullanıcıların gizlilik konusundaki tepkileri, şirketin bu yöndeki uygulamalarını yumuşatmasına neden olmuştu.

    Müzik ve video akış hizmetlerinde hane bazlı abonelik denetimleri giderek daha yaygın hale geliyor. Platformlar, aile aboneliklerinin farklı adreslerde yaşayan kişiler tarafından kullanılmasını engelleyerek kullanıcıları bireysel paketlere yönlendirmeyi amaçlıyor.

    Spotify'ın son kontrollerinin ne ölçüde yaygınlaştırılacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, Aile planını aynı evde yaşamayan kişilerle paylaşan abonelerin önümüzdeki dönemde daha sık adres doğrulama talepleriyle karşılaşması mümkün görünüyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/spotify-family-plan-qr-code-location-check-crackdown-3724983/ https://www.reddit.com/r/truespotify/comments/1x9n8fn/spotify_family_plan_crackdown/?sort=new
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tedi çalışan yorumları silent hill f türkçe yama katliam (film) buzdolabının motoru 5 saniye çalışıp duruyor renault boreal yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum