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    Spotify beklentilerin üzerinde büyüyor

    Son dönemde yaptığı kampanyalarla büyük bir büyüme hızı yakalayan Spotify platformu, kendi beklentilerinin üzerinde bir abone sayısı ve faaliyet karı elde etti.
    3 sa.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Spotify beklentilerin üzerinde büyüyor
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    Apple’ın yoğun hamlelerini ensesinde hisseden çevrim içi müzik sektörünün lideri Spotify bununla birlikte alan bırakmayı hiç düşünmüyor. Firma üçüncü çeyrekte kendi beklentilerinin de üzerinde büyüdü.

    Beklentileri aştı

    Son dönemde aile üyeliği, öğrenci üyeliği gibi abonelik seçeneklerinin yanında 3 aylık Premium hediyesine geri dönen firma bunların karşılığını güzel bir şekilde alıyor. Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde toplamda 248 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı. Bunun 113 milyonu ise ücretli abonelerden oluşuyor. Yıl bazında yüzde 30 civarında artış elde edildi. Firmanın tahmini 240-245 milyon arasındaydı.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında"

    Geçtiğimiz aylarda 60 milyon abone açıklaması yapan Apple Music’e göre iki kat daha fazla abonesi olan Spotify toplamda ise 1.7 milyar Avro gelir elde etti. Bunun 170 milyon Avrosu reklamlı kullanıcılardan geldi.

    Faaliyet karı ise 54 milyon Avro olarak gerçekleşti. Firmanın beklentisi tek haneli rakamlardı. Geçen yıl aynı dönemde firma 6 milyon Avro kayıp yaşamıştı. Operasyonlardan elde edilen nakit birikimi ise 71 milyon Avro oldu.

    Spotify’ın sürpriz mali çeyreğinin ardından normale dönmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde büyük bir kayıp bekleyen firmanın küçük kayıplarla atlatabileceği ifade ediliyor



    https://www.phonearena.com/news/spotify-surprising-subscriber-growth-profit-q3-2019_id119993 Yorum Yaz
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    Rachsuchtig 1 sa.
    Bu ay iptal ettim Spotify'ı çünkü YouTube Premium aile üyeliği aldık. Profesyonel müzik dinleyicisi olmadığımdan da ses kalitesi benim için o kadar önemli değil. Ama Spotify kullandığım zamanlar da çok memnundum. Öneririm yani
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    Marrusia 2 sa.
    3.5 liraya sorunsuz slp
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    paco_ct 3 sa.
    winget de geri geldi zaten gittiği haber yapıldı geldiği yapılmadı :P
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