    Spotify, sesli ve yazılı kitapları senkronize eden Page Match özelliğini kullanıma sundu

    Spotify, Page Match isimli yeni özelliğini duyurdu. Oldukça kullanışlı olan bu yenilik, sesli kitap, e-kitap ve basılı kitaplar arasında kaldığınız yeri senkronize etmenizi sağlıyor.

    Spotify'dan sesli ve yazılı kitapları eşleştiren yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Spotify, Page Match isimli yeni özelliğini duyurdu. Oldukça kullanışlı olan bu yenilik, sesli kitap, e-kitap ve basılı kitaplar arasında kaldığınız yeri senkronize etmenizi sağlıyor.

    Page Match özelliği nasıl çalışıyor?

    Basılı bir kitapta ya da e-kitapta kaldığınız yeri Spotify’daki sesli kitaba aktarmak istiyorsanız, uygulamada sesli kitabı açıp Page Match (Sayfa Eşleştirme) düğmesine dokunuyorsunuz. Ardından Scan to listen (Dinlemek için tara) seçeneğini seçip kameraya erişim izni veriyorsunuz. Sonrasında okuduğunuz sayfayı kamerayla tarıyorsunuz. Spotify bu sayfayı sesli kitaptaki ilgili bölümle eşleştiriyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

    Tersine, dinlemekten okumaya geçmek istediğinizde de benzer bir süreç izleniyor. Sesli kitabı açıp Page Match menüsünden Scan to read (Okumak için tara) seçeneğini seçiyorsunuz ve kitaptan herhangi bir sayfayı taratıyorsunuz. Spotify, dinlemeyi bıraktığınız noktaya göre sizi yönlendiriyor ve doğru bölümü bulabilmeniz için sayfaları ileri mi geri mi çevirmeniz gerektiğini söylüyor.

    Page Match özelliği, ay sonuna kadar iOS ve Android’de, çoğu İngilizce sesli kitapta kullanılabilir olacak.

