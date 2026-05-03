Spotify'dan yapay zekâ hamlesi: Gerçek sanatçılara doğrulama rozeti geliyor

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, platformunda giderek artan yapay zekâ üretimi müzik içeriklerine karşı yeni bir adım atarak "Verified by Spotify" (Spotify Tarafından Doğrulandı) adlı doğrulama rozetini kullanıma sunuyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, gerçek sanatçı profillerini yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerden daha kolay ayırt edebilecek. Yeşil tik işaretiyle birlikte görünecek bu rozet, sanatçıların güvenilirliğini ve özgünlüğünü vurgulamayı amaçlıyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro için geri sayım başladı 1 gün önce eklendi

Spotify doğrulama sistemi nasıl çalışacak?

Spotify'ın açıklamasına göre doğrulama rozeti; uzun süreli dinleyici etkileşimi, platform kurallarına uyum ve sanatçının hem dijital hem fiziksel dünyada tanımlanabilir bir varlığa sahip olması gibi kriterlere göre verilecek. İlk aşamada kullanıcıların aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99'unu kapsayacak sistem, yüz binlerce sanatçıyı içerecek şekilde genişletiliyor. Rozet önümüzdeki haftalarda sanatçı profillerinde ve arama sonuçlarında görünmeye başlayacak.

Tam Boyutta Gör Spotify ayrıca, şu an için yapay zekâ odaklı sanatçı profillerinin doğrulama programına dahil edilmeyeceğini belirtti. Ancak şirketin gelecekte bu yaklaşımı değiştirebileceğine dair açıklamaları, YZ sanatçılar için ileride farklı bir politika izlenebileceği yorumlarına neden oldu. Yine de mevcut durumda bu yenilik, kullanıcıların gerçek sanatçılarla sentetik müzik projeleri arasındaki farkı daha rahat anlamasına yardımcı olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: