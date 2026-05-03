Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify'dan yapay zekâ hamlesi: Gerçek sanatçılara doğrulama rozeti geliyor

    Spotify, yapay zekâ ile üretilen içeriklerin artmasıyla birlikte gerçek sanatçıları öne çıkarmak için "Verified by Spotify" rozeti sistemini devreye alıyor.     

    Spotify'dan yapay zekâ hamlesi: Doğrulama rozeti geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify, platformunda giderek artan yapay zekâ üretimi müzik içeriklerine karşı yeni bir adım atarak "Verified by Spotify" (Spotify Tarafından Doğrulandı) adlı doğrulama rozetini kullanıma sunuyor. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, gerçek sanatçı profillerini yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerden daha kolay ayırt edebilecek. Yeşil tik işaretiyle birlikte görünecek bu rozet, sanatçıların güvenilirliğini ve özgünlüğünü vurgulamayı amaçlıyor.

    Spotify doğrulama sistemi nasıl çalışacak?

    Spotify'ın açıklamasına göre doğrulama rozeti; uzun süreli dinleyici etkileşimi, platform kurallarına uyum ve sanatçının hem dijital hem fiziksel dünyada tanımlanabilir bir varlığa sahip olması gibi kriterlere göre verilecek. İlk aşamada kullanıcıların aktif olarak aradığı sanatçıların yüzde 99'unu kapsayacak sistem, yüz binlerce sanatçıyı içerecek şekilde genişletiliyor. Rozet önümüzdeki haftalarda sanatçı profillerinde ve arama sonuçlarında görünmeye başlayacak.

    Spotify'dan yapay zekâ hamlesi: Doğrulama rozeti geliyor Tam Boyutta Gör
    Spotify ayrıca, şu an için yapay zekâ odaklı sanatçı profillerinin doğrulama programına dahil edilmeyeceğini belirtti. Ancak şirketin gelecekte bu yaklaşımı değiştirebileceğine dair açıklamaları, YZ sanatçılar için ileride farklı bir politika izlenebileceği yorumlarına neden oldu. Yine de mevcut durumda bu yenilik, kullanıcıların gerçek sanatçılarla sentetik müzik projeleri arasındaki farkı daha rahat anlamasına yardımcı olacak.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zf şanzıman araba marş basmıyor kuş pisliği yanığı sarımsak limon kullananların yorumları istikbal göklerdedir ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum