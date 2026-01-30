Spotify duyurdu: Türkiye ofisi Haziran'a kadar açılacak!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de rekabet tartışmalarına yol açan Spotify, Türkiye’de müzik sektörünü desteklemek ve Türkiye’ye olan bağlığını güçlendirmek amacıyla İstanbul’da yeni ofis açacağını duyurdu. Bugün şirketten yapılan açıklamaya göre Spotify Türkiye ofisi Haziran sonuna kadar hizmete açılmış olacak.

Spotify Türkiye Genel Müdürü olarak Akshat Harbola göreve getirildi. Akshat Harbola, Spotify Orta Doğu, Kuzey Afrika, Pakistan ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapacak.

Tam Boyutta Gör

Spotify daha önce Türkiye’ye ofis açmış fakat 2018 yılında bu ofisi kapatmıştı. Yeni dönemde İstanbul’daki ofisin Spotify'ın ülkedeki varlığını güçlendirirken, yerel uzmanlığı ve üst düzey yönetimle pazarı desteklemeyi hedefleyen yeni ekip üyelerinin katılımıyla yıl boyunca büyümeye devam etmesi amaçlanıyor.

Spotify, Türkiye'de neler yapacak?

Şirket, 2026’nın bahar aylarında başlayarak yıl boyunca İstanbul'da yerel sanatçı ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla müzik streaming ekonomisi, editoryal çalma listeleri ve diğer araçlar ile ilgili özel oturumlar içeren Spotify Masterclasslar düzenleyecek.

Spotify ayrıca EQUAL Türkiye ile kadın sanatçıları, RADAR Türkiye ile ise yükselişte olan yetenekleri desteklemeyi amaçlayan başarılı programlarını devam edecek. Öte yandan, Spotify, başta 25 yaş altı gençler olmak üzere genç dinleyicilerin ikonik Türk sanatçıları keşfetmesinde önemli bir rol oynayan ICON programı da sürdürerek Türkiye'nin en sevilen sanatçılarının kültürel etkisini ve mirasını onurlandırmaya devam edecek.

Oyun mağazalarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu 10 sa. önce eklendi

Spotify Türkiye Genel Müdürü Akshat Harbola, İstanbul'da bir ofis açmanın Spotify için sembolik değil, tamamen yapısal bir adım olduğunu belirtti. Harbola, Türkiye'nin kendileri için öncelikli bir pazar olduğunu ve buradaki varlıklarını güçlendirmenin Türkiye'nin müzik ekosistemine, sanatçılarına, içerik üreticilerine ve kültürüne olan uzun vadeli bağlılıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkçe müziklere yurt dışından büyük ilgi var

Harbola, Türk müziğine duyulan güçlü ilginin dünyada da kendini gösterdiğini vurgulayarak, 2025'te Türkiye dışında 52 milyon kullanıcının, en az bir Türkçe şarkı dinlediğini aktardı. Türk müziğinin yurt dışı dinlenmelerinin 2020-2025 yılları arasında yüzde 160'ın üzerinde artış gösterdiğine dikkati çeken Harbola, aynı dönemde sadece arabesk müziğin dinlenmelerindeki artışın yaklaşık yüzde 150 olduğu bilgisini paylaştı.

Türkçe parçaların 2025'te en çok Almanya, ABD, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık'ta dinlendiğini vurgulayan Harbola, Azerbaycan, Brezilya, Avusturya, Hindistan ve Kanada'da ilginin hızla arttığını belirtti.

Harbola, bu rakamların Türk müziğinin küresel sahnede ne kadar güçlü bir yerde konumlandığının göstergesi olduğunun altını çizerek, "Dünyadaki on milyonlarca dinleyici Türkçe şarkılara ilgi gösteriyor. Pop, hip-hop, arabesk ve elektronik müzik gibi türlerde olağanüstü bir büyüme görüyoruz. Bu ivmeyi bugüne kadar desteklemiş olmaktan gurur duyuyor, şimdi ise bir sonraki aşamaya odaklanıyoruz. Kariyerlerin sürdürülebilirliğini desteklemek ve yerel seslerin dünya çapında farklı kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak." değerlendirmelerinde bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify duyurdu: Türkiye ofisi Haziran'a kadar açılacak!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: