Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify'ın aylık kullanıcı sayısı 750 milyonu aştı

    Spotify, 2025’in dördüncü çeyreğinde aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 751 milyona ulaştığını açıkladı. Premium abone sayısı da artarak 290 milyona yükseldi.

    Spotify'ın aylık kullanıcı sayısı 750 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Spotify, 2025’in dördüncü çeyreğinde aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 751 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 11’lik bir artışa işaret ederken, üçüncü çeyrekteki 713 milyonluk kullanıcı sayısına göre de önemli bir yükseliş anlamına geliyor.

    Premium abone sayısı 290 milyona ulaştı

    Şirketin çeyrek dönem finansal raporuna göre Premium abone sayısı da yıllık bazda yüzde 10 artarak 263 milyondan 290 milyona yükseldi. Premium abonelerin en büyük kısmı yüzde 36 ile Avrupa’da bulunurken, ikinci sırada yüzde 25 ile Kuzey Amerika yer alıyor.

    Spotify ayrıca, yıllık bazda yüzde 11 büyümeyle 4.5 milyar euro gelire ulaştığını açıkladı. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 33.1'e ulaşırken, operasyon gelirleri de 701 milyon euroya yükseldi.

    Spotify, bu büyümeyi tetikleyen unsurlar arasında yapay zekayı da gösteriyor. Spotify Eş CEO’su Gustav Söderström, “Kendimizi müzik sektörünün Ar-Ge departmanı olarak görüyoruz. İşimiz yeni teknolojileri hızlı bir şekilde anlamak ve potansiyellerini yakalamak ve bunu defalarca başardık. Bu yapay zeka dönüşümünden tüm sektör fayda sağlayacak ancak bu değişimi hızla benimseyenler en çok kazanan olacak” ifadelerini kullandı.

    Şirket, 2025’in sonlarında platformdaki bazı “AI çöplüğü” içerikleri temizleyeceğini ve "sanatçı odaklı yapay zeka müzik ürünleri” sunacağını duyurmuştu; ancak bu planların ayrıntıları net paylaşılmadı.

    Spotify ayrıca Aralık ayında gerçekleştirilen Spotify Wrapped kampanyasının şimdiye kadarki en büyük etkileşime ulaştığını belirtti. Kampanya, 56 dilde 300 milyondan fazla kullanıcıyı içine çekerken, toplamda 630 milyon paylaşım yapıldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 akü en az yakan 7 kişilik arabalar aracın perte çıkmasını istemiyorum doom türkçe yama multinet bozdurma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600
    Casper Nirvana X600
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum