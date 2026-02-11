Spotify'ın aylık kullanıcı sayısı 750 milyonu aştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, 2025’in dördüncü çeyreğinde aylık toplam aktif kullanıcı sayısının 751 milyona ulaştığını açıkladı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 11’lik bir artışa işaret ederken, üçüncü çeyrekteki 713 milyonluk kullanıcı sayısına göre de önemli bir yükseliş anlamına geliyor.

Premium abone sayısı 290 milyona ulaştı

Şirketin çeyrek dönem finansal raporuna göre Premium abone sayısı da yıllık bazda yüzde 10 artarak 263 milyondan 290 milyona yükseldi. Premium abonelerin en büyük kısmı yüzde 36 ile Avrupa’da bulunurken, ikinci sırada yüzde 25 ile Kuzey Amerika yer alıyor.

Spotify ayrıca, yıllık bazda yüzde 11 büyümeyle 4.5 milyar euro gelire ulaştığını açıkladı. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 33.1'e ulaşırken, operasyon gelirleri de 701 milyon euroya yükseldi.

Spotify, bu büyümeyi tetikleyen unsurlar arasında yapay zekayı da gösteriyor. Spotify Eş CEO’su Gustav Söderström, “Kendimizi müzik sektörünün Ar-Ge departmanı olarak görüyoruz. İşimiz yeni teknolojileri hızlı bir şekilde anlamak ve potansiyellerini yakalamak ve bunu defalarca başardık. Bu yapay zeka dönüşümünden tüm sektör fayda sağlayacak ancak bu değişimi hızla benimseyenler en çok kazanan olacak” ifadelerini kullandı.

Şirket, 2025’in sonlarında platformdaki bazı “AI çöplüğü” içerikleri temizleyeceğini ve "sanatçı odaklı yapay zeka müzik ürünleri” sunacağını duyurmuştu; ancak bu planların ayrıntıları net paylaşılmadı.

Spotify ayrıca Aralık ayında gerçekleştirilen Spotify Wrapped kampanyasının şimdiye kadarki en büyük etkileşime ulaştığını belirtti. Kampanya, 56 dilde 300 milyondan fazla kullanıcıyı içine çekerken, toplamda 630 milyon paylaşım yapıldı.

