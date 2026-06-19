Spotify'ın İstanbul ofisi açıldı: Türk müziği için yeni dönem

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify, Türkiye'deki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla İstanbul'daki ofisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Spotify İstanbul ofisinin sanatçılarla bağlantı kurarak Türk müziğini güçlendirmesi ve sektör temsilcilerinin taleplerini takip etmesi planlanıyor.

Sektördeki sorunlara çözüm olacak

Türkiye’de haksız rekabet iddialarıyla gündeme gelen Spotify’ın yeni ofisi sayesinde sanatçılar doğrudan Türk temsilcilerle iletişime geçerek platformdaki uygulamalar hakkında bilgi alabilecek. Spotify’a Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılmıştı. Yeni dönemde sektör yetkilileriyle doğrudan temas kurularak sorunlar ortadan kaldırılacak.

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Spotify İstanbul ofisinin açılışına müzik dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Murat Ellialtı ve Spotify’ın global yöneticileri de katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni ofisin, Spotify'ın Türkiye'deki sanatçılar, plak şirketleri, dinleyiciler ve diğer sektör paydaşlarıyla daha yakın çalışmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Ofis aracılığıyla sanatçı ekiplerine yönelik eğitim programlarının artırılması, yerel istihdamın desteklenmesi ve Türk müziğinin uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor.

Türk müziği yaklaşık 300 milyar dinlenmeye ulaştı

Spotify, açılış etkinliğinde Türkiye’deki müzik sektörü hakkında önemli veriler açıkladı. Spotify verilerine göre, Türk müziği platformda bugüne kadar 294 milyarı aşkın dinlenmeye ulaştı. Son 5 yılda yüzde 190'ın üzerinde büyüme kaydeden Türk müziği, Türkiye'de ise aynı dönemde yüzde 200'ün üzerinde dinlenme artışı gösterdi. Spotify Türkiye Top 50 listesindeki parçaların yüzde 90'dan fazlasını Türk sanatçıların eserleri oluşturdu.

Türk sanatçılara ait eserlerin yurt dışındaki dinlenme sayısı son 11 yılda 70 kat artarken, yalnızca nisanda Türkiye dışındaki yaklaşık 92,5 milyon tekil kullanıcı en az bir Türk sanatçının şarkısını dinledi. Bu performans, Türkiye'yi Spotify'da İngilizce konuşulmayan ülkeler arasında en büyük 10 müzik pazarından biri konumuna taşıdı.

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Spotify'ın İstanbul ofisi açıldı: Türk müziği için yeni dönem

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