Netflix ve Spotify iş birliğini duyurdu; Popüler podcast'ler Netflix'e geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Uzunca bir süre orijinal film ve dizilere bel bağlayan Netflix, son yıllarda ise içerik seçkisini olabildiğince çeşitlendiriyor. Canlı spor yayınlarından stand-up gösterilerine, yarışma programlarından YouTube benzeri içeriklere kadar pek çok farklı alanda içerik sunmaya başlayan Netflix, yavaş yavaş podcast tarafında da elini güçlendiriyor. Daha önce kendi üretimi olan podcast'lerle bu alanda varlık gösteren şirket, şimdiyse Spotify ile iş birliğine gidiyor.

İki şirket arasındaki ortaklık dün resmi olarak duyuruldu. Netflix ve Spotify arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında, normalde Spotify'da yayınlanan bazı videolu podcast'ler (videocast'ler), artık Netflix'te de yayınlanacak.

The Ringer Kanalının Podcast'leri Netflix'e Geliyor

Bu anlaşma kapsamında Netflix'e gelecek podcast'lerin başında, The Ringer kanalı tarafından hazırlanan The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, The Zack Lowe Show gibi podcast'ler geliyor. Türkiye'deki Socrates kanalına benzer bir yapıya sahip olan The Ringer, hem spor hem de sinema-TV alanında içerikler üretiyor.

Bu podcast'ler 2026'ın başından itibaren Netflix üzerinden de izlenebiliyor olacak. İlk aşamada sadece ABD'de yayınlanacak olan bu içerikler, zamanla diğer ülkelerde de izleyicilere sunulacak. Ayrıca zamanla bunlara yeni podcast'lerin de ekleneceği tahmin ediliyor.

