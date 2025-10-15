Netflix ve Spotify iş birliğini duyurdu; Popüler podcast'ler Netflix'e geliyor

İki şirket arasındaki ortaklık dün resmi olarak duyuruldu. Netflix ve Spotify arasında imzalanan bu anlaşma kapsamında, normalde Spotify'da yayınlanan bazı videolu podcast'ler (videocast'ler), artık Netflix'te de yayınlanacak.
The Ringer Kanalının Podcast'leri Netflix'e Geliyor
Bu anlaşma kapsamında Netflix'e gelecek podcast'lerin başında, The Ringer kanalı tarafından hazırlanan The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, The Zack Lowe Show gibi podcast'ler geliyor. Türkiye'deki Socrates kanalına benzer bir yapıya sahip olan The Ringer, hem spor hem de sinema-TV alanında içerikler üretiyor.
Bu podcast'ler 2026'ın başından itibaren Netflix üzerinden de izlenebiliyor olacak. İlk aşamada sadece ABD'de yayınlanacak olan bu içerikler, zamanla diğer ülkelerde de izleyicilere sunulacak. Ayrıca zamanla bunlara yeni podcast'lerin de ekleneceği tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: