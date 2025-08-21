Giriş
    Spotify, Instagram için yeni paylaşım özelliklerini kullanıma sundu

    Spotify, Apple Müzik uygulamasının yeni AutoFix özelliğine çok benzeyen bir özelliği duyurmasının ardından Instagram'da paylaşımı yeni seviyeye taşıyacak iki özelliği kullanıma sundu.

    spotify instagram hikaye & notlar paylaşım Tam Boyutta Gör
    Spotify, Instagram kullanıcıları için iki özelliği kullanıma sundu. Instagram hikayelerinde ses önizlemeleri ve Instagram notlarında gerçek zamanlı müzik paylaşımı. Spotify, dünya çapında abonelere sunulan bu iki özelliğin keşfi ve paylaşımı geliştirmek için tasarlandığını söylüyor.

    Hikayelerde ses önizlemeleri

    instagram hikayeler spotify önizleme Tam Boyutta Gör
    Spotify’dan bir parçayı Instagram hikayede paylaştığınızda artık otomatik olarak kısa bir ses klibi eklenecek. Hikayenizi görüntüleyen herkes, müzik etiketine dokunarak “Spotify’da aç” seçeneğini görebilecek ve doğrudan parçaya erişebilecek. Hikayenin üst kısmında şarkı adına dokunarak erişilebilen “Şarkı ayrıntılarını görüntüle” seçeneği, kullanıcılara sesi kullanarak Reels videolarını keşfetme ve parçayı doğrudan Spotify beğenilen şarkılar çalma listesine ekleme imkanı verecek.

    Notlarda gerçek zamanlı müzik paylaşımı

    instagram notlar spotify Tam Boyutta Gör
    Instagram Notları artık Spotify'dan canlı şarkı güncellemelerini destekliyor. Açıldığında, Not otomatik olarak güncellenerek o anda çalan parçayı veya 30 dakika içinde bir sonraki parçayı gösterecek. Arkadaşlarınız doğrudan yanıt verebilecek veya şarkıyı kütüphanelerine kaydedebilecek. Spotify'daki yeni paylaşım seçeneği ise herhangi bir parçayı doğrudan Notlar'a göndermeyi kolaylaştırıyor.

    Spotify, Instagram için yeni paylaşım özelliklerini Android ve iOS platformuna sundu.

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

