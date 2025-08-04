Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Spotify, ABD dışındaki birçok bölgede Premium abonelik ücretlerini artırma kararı aldı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre Avrupa, Güney Asya, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik’teki kullanıcılar, önümüzdeki bir ay içinde fiyat değişiklikleriyle ilgili e-posta yoluyla bilgilendirilecek.

Spotify abonelik ücretleri zamlanıyor

Spotify örnek olarak, ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde Premium ücretinin aylık 10,99 eurodan 11,99 euroya yükseldiğini belirtti. Ancak, zam yapılacak ülkelerin tam listesi paylaşılmadı. Ancak yapılan kontrollerde İspanya, İtalya ve Portekiz gibi ülkelerde bu artışın yeni kullanıcılar için halihazırda uygulandığını gösteriyor. Öte yandan, yakın zamanda zam alan Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda’da şu an için yeni bir fiyat artışı gözlemlenmedi.

Türkiye için bu haber yazıldığı sırada bir fiyat değişikliği gözlemlenmedi.

Spotify, Türkiye’de son fiyat artışını Şubat 2024’te gerçekleştirmişti. Zam sonrasında daha önce 39,99 TL olan bireysel abonelik paketi 59,99 TL'ye yükseltilmişti. 54,99 TL olan aylık duo paketi 79,99 TL'ye çıkarılırken 64,99 TL olan aile paketi 99,99 TL olmuştu. 21,99 TL olan öğrenci paketinin fiyatı ise 32,99 TL'ye çıkarılmıştı.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı 2 gün önce eklendi

Spotify, 29 Temmuz'da açıkladığı çeyrek dönem sonuçlarında ücretli abone sayısında artış yakalamış olsa da şirketin kâr beklentisi analist tahminlerinin altında kalmılştı. u gelişmenin ardından Spotify hisseleri aynı gün %11,5 düşerek şirketin piyasa değerinden 16 milyar dolar silmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

Spotify, Premium abonelik fiyatlarına zam yapıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: