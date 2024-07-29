Tam Boyutta Gör Spotify'ın 2024'ün 2. çeyrek kazançlarının haziran sonuna kadar olan üç ayda şimdiye kadarki en büyük çeyrek kârı olduğunu açıkladı. Şirket, ücretli abonelerin 246 milyonu, kullanıcı sayısının ise 626 milyonu aştığını duyurdu.

Spotify kullanıcıları 626 milyona ücretli aboneleri ise 246 milyona ulaştı

Önemli gelişmelerden biri de aylık aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaşması oldu. Ücretli aboneler de yıllık bazda yüzde 12 artarak 246 milyona ulaştı ve kullanıcı tabanındaki sürekli büyümeyi gösterdi.

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Kullanıcı sayısındaki bu büyüme, 4,1 milyar dolara ulaşan toplam gelirin yıllık bazda yüzde 20'lik artışı anlamına geliyor. Ayrıca şirketin işletme geliri de önemli bir iyileşme göstererek 266 milyon Euro'ya ulaştı.

Spotify CEO'su Daniel Ek, “Spotify'da heyecan verici bir zaman. Yenilik yapmaya ve sadece harika bir ürün değil aynı zamanda giderek daha da harika bir işletme olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bunu kendi beklentilerimizi bile aşan bir zaman çizelgesinde yapıyoruz. Bunların hepsi gelecek için çok iyiye işaret” açıklamasında bulundu.

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Spotify, rekor kâr ve abone artışıyla yükselişine devam ediyor