Spotify, rekor kâr ve abone artışıyla yükselişine devam ediyor

Spotify kullanıcıları 626 milyona ücretli aboneleri ise 246 milyona ulaştı
Önemli gelişmelerden biri de aylık aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaşması oldu. Ücretli aboneler de yıllık bazda yüzde 12 artarak 246 milyona ulaştı ve kullanıcı tabanındaki sürekli büyümeyi gösterdi.
Kullanıcı sayısındaki bu büyüme, 4,1 milyar dolara ulaşan toplam gelirin yıllık bazda yüzde 20'lik artışı anlamına geliyor. Ayrıca şirketin işletme geliri de önemli bir iyileşme göstererek 266 milyon Euro'ya ulaştı.
Spotify CEO'su Daniel Ek, “Spotify'da heyecan verici bir zaman. Yenilik yapmaya ve sadece harika bir ürün değil aynı zamanda giderek daha da harika bir işletme olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bunu kendi beklentilerimizi bile aşan bir zaman çizelgesinde yapıyoruz. Bunların hepsi gelecek için çok iyiye işaret” açıklamasında bulundu.Kaynakça https://www.hypebot.com/hypebot/2024/07/spotify-users-top-626m-subscribers-246m-as-revenue-hits-new-high.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-23/spotify-grows-paid-subscribers-for-quarter-beating-estimates?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.