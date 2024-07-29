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    Spotify, rekor kâr ve abone artışıyla yükselişine devam ediyor

    Spotify, ücretli planlarında yaptığı artışa rağmen 2024'ün ikinci çeyreğinde analistlerin tahminlerini geride bıraktı. Şirketin kâr ve abone artışıyla hisseleri de yükselişe geçti.
    Spotify, rekor kâr ve abone artışıyla yükselişine devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Spotify'ın 2024'ün 2. çeyrek kazançlarının haziran sonuna kadar olan üç ayda şimdiye kadarki en büyük çeyrek kârı olduğunu açıkladı. Şirket, ücretli abonelerin 246 milyonu, kullanıcı sayısının ise 626 milyonu aştığını duyurdu.

    Spotify kullanıcıları 626 milyona ücretli aboneleri ise 246 milyona ulaştı

    Önemli gelişmelerden biri de aylık aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 626 milyona ulaşması oldu. Ücretli aboneler de yıllık bazda yüzde 12 artarak 246 milyona ulaştı ve kullanıcı tabanındaki sürekli büyümeyi gösterdi.

    Kullanıcı sayısındaki bu büyüme, 4,1 milyar dolara ulaşan toplam gelirin yıllık bazda yüzde 20'lik artışı anlamına geliyor. Ayrıca şirketin işletme geliri de önemli bir iyileşme göstererek 266 milyon Euro'ya ulaştı.

    Spotify CEO'su Daniel Ek, “Spotify'da heyecan verici bir zaman. Yenilik yapmaya ve sadece harika bir ürün değil aynı zamanda giderek daha da harika bir işletme olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Bunu kendi beklentilerimizi bile aşan bir zaman çizelgesinde yapıyoruz. Bunların hepsi gelecek için çok iyiye işaret” açıklamasında bulundu.

    Kaynakça https://www.hypebot.com/hypebot/2024/07/spotify-users-top-626m-subscribers-246m-as-revenue-hits-new-high.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-23/spotify-grows-paid-subscribers-for-quarter-beating-estimates?embedded-checkout=true
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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