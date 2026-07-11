Spotify Release Radar güncellemesi, müzik keşfini kişiselleştiriyor

Tam Boyutta Gör Spotify, haftalık müzik keşif deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir güncellemeyi duyurdu. Platformun her cuma yenilenen Release Radar çalma listesi, bu ay itibarıyla yeni tür ve sanatçı filtreleriyle daha özelleştirilebilir bir yapıya kavuşuyor. Güncelleme sayesinde kullanıcılar, önerilen parçaları kendi dinleme alışkanlıklarına göre daha ayrıntılı biçimde şekillendirebilecek.

Galaxy S27 Pro ve Ultra, ön kamerada beklenen yeniliği getiriyor 6 gün önce eklendi

Spotify keşif özelliklerini genişletmeye devam ediyor

Release Radar, uzun süredir kullanıcıların takip ettiği sanatçıların yeni yayımlanan şarkılarını, dinleme geçmişi doğrultusunda önerilen parçalarla bir araya getiriyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu sistem yalnızca algoritmanın sunduğu önerilerle sınırlı kalmayacak. Kullanıcılar artık çalma listesini belirli bir müzik türüne odaklayabilecek, yalnızca yeni sanatçıların eserlerini öne çıkarabilecek veya kendi dinleme alışkanlıklarına göre hazırlanan farklı kişiselleştirilmiş filtreler arasında seçim yapabilecek.

Spotify'ın açıkladığı bilgilere göre yeni kontrol seçenekleri hem mobil uygulamada hem de web sürümünde Release Radar sayfasının üst bölümünde yer alacak. Kullanıcılar burada "Yeni sanatçıları keşfedin" ve "Editörlerin seçtikleri" gibi hazır seçeneklerin yanı sıra kişisel dinleme verilerine göre oluşturulan ek filtreler arasından tercih yapabilecek. Toplamda en fazla beş farklı seçenek sunulacağı belirtilirken, bu yaklaşımın algoritmik önerileri kullanıcı tercihleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığı görülüyor.

Release Radar'ın görsel tasarımı da bu güncellemeyle birlikte yenileniyor. Spotify, çalma listesinin başlık görselini ve arka plan tasarımını güncelleyerek daha modern bir görünüm sunacağını ifade ediyor. Şirket ayrıca bu görsel değişikliklerin yalnızca tasarımla sınırlı olmadığını, öneri sisteminin de daha isabetli sonuçlar sunacak şekilde geliştirildiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify Release Radar güncellemesi, müzik keşfini özelleştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: