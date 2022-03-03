Spotify, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatma kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırıları tüm hızıyla devam etmekte. Bundan dolayı birçok ülke ve şirket Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Spotify da bu şirketler arasında bulunuyor. Rusya'nın askeri saldırılarından sonra Spotify, Rusya'daki ofislerini "süresiz olarak" kapatmak dahil birkaç yeni karar aldı.
Spotify, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı
Rusya'da alınan karara göre günlük 500.000'den fazla kullanıcısı olan yabancı sosyal medya şirketleri, ülkede yerel bir ofisi açmak zorunda. Bu kararı ise sadece birkaç şirket uyguladı ve bunlardan biri de Spotify'dı. Ancak Spotify, Rusya'nın saldırılarına ısrarla devam etmesinden dolayı Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatma kararı aldı. Ayrıca şirket, Rusya'ya bağlı reklam içeriklerini de kaldırmaya karar verdi. Ancak Rusya'daki kullanıcılar Spotify'a erişmeye devam edebilecek. Bunun sebebini ise Spotify sözcüsü şu sözleriyle açıklıyor: "Küresel bilgi akışına izin vermek için hizmetimizi Rusya'da çalışır durumda tutmaya çalışmanın kritik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz ."
Spotify, diğer internet platformları gibi Rus devletine bağlı içeriklerin keşfedilebilirliğini de kısıtladı. Ayrıca şirket, RT ve Sputnik'teki tüm içerikleri Spotify'ın platformundan kaldırdı. Spotify sözcüsü, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya yönelik yapılan saldırılara derinden üzüntü duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın güvenliği ve bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda Spotify'ın önemli bir küresel ve bölgesel haber kaynağı olarak hizmet vermeye devam etmesini sağlamak oldu." ifadelerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..