Spotify, Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatma kararı aldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırıları tüm hızıyla devam etmekte. Bundan dolayı birçok ülke ve şirket Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Spotify da bu şirketler arasında bulunuyor. Rusya'nın askeri saldırılarından sonra Spotify, Rusya'daki ofislerini "süresiz olarak" kapatmak dahil birkaç yeni karar aldı.

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Spotify, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya başladı

Rusya'da alınan karara göre günlük 500.000'den fazla kullanıcısı olan yabancı sosyal medya şirketleri, ülkede yerel bir ofisi açmak zorunda. Bu kararı ise sadece birkaç şirket uyguladı ve bunlardan biri de Spotify'dı. Ancak Spotify, Rusya'nın saldırılarına ısrarla devam etmesinden dolayı Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatma kararı aldı. Ayrıca şirket, Rusya'ya bağlı reklam içeriklerini de kaldırmaya karar verdi. Ancak Rusya'daki kullanıcılar Spotify'a erişmeye devam edebilecek. Bunun sebebini ise Spotify sözcüsü şu sözleriyle açıklıyor: "Küresel bilgi akışına izin vermek için hizmetimizi Rusya'da çalışır durumda tutmaya çalışmanın kritik derecede önemli olduğunu düşünüyoruz ."

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Spotify, diğer internet platformları gibi Rus devletine bağlı içeriklerin keşfedilebilirliğini de kısıtladı. Ayrıca şirket, RT ve Sputnik'teki tüm içerikleri Spotify'ın platformundan kaldırdı. Spotify sözcüsü, yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya yönelik yapılan saldırılara derinden üzüntü duyuyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın güvenliği ve bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda Spotify'ın önemli bir küresel ve bölgesel haber kaynağı olarak hizmet vermeye devam etmesini sağlamak oldu." ifadelerine yer verdi.

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