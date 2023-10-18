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    Spotify sanatçıların sayfalarına özel “merch” kısmı açtı

    Dünyanın en büyük podcast ve çevrimiçi müzik uygulaması İsveçli Spotify, sanatçı sayfalarına açtığı özel kısımla birlikte “merch”lerini satmalarına izin verecek.

    Spotify sanatçıların sayfalarına özel “merch” kısmı açtı Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük podcast ve çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, sanatçı sayfalarına açtığı özel kısımla “merch”lerini satmalarına izin verecek.

    Açılan yeni bölümün adı merch hub olacak. Bu kısımda sanatçıya ait ek ürünler gösterilerek satılabilecek. Ayrıca kullanıcıların dinleme alışkanlığına göre de merchler önerilebilecek. Bu sayede satış kolaylaşmış olacak. Merchleri ön plana çıkaran firma olan Merch Hub konuyla alakalı “Kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına ve hayran duyduğu isimlere göre özel olarak uyarlanmış ilk ürün alışveriş deneyimi” diyerek kendini tanıttı.

    Böylelikle kullanıcılar hem sevdiği sanatçıyı dinleyecek hem de ona ait ek ürünleri Spotify üstünden alabilecek. Ürünlerin satışı ise Shopify üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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