Spotify sanatçıların sayfalarına özel “merch” kısmı açtı

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Dünyanın en büyük podcast ve çevrimiçi müzik uygulaması Spotify, sanatçı sayfalarına açtığı özel kısımla “merch”lerini satmalarına izin verecek.

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Açılan yeni bölümün adı merch hub olacak. Bu kısımda sanatçıya ait ek ürünler gösterilerek satılabilecek. Ayrıca kullanıcıların dinleme alışkanlığına göre de merchler önerilebilecek. Bu sayede satış kolaylaşmış olacak. Merchleri ön plana çıkaran firma olan Merch Hub konuyla alakalı “Kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına ve hayran duyduğu isimlere göre özel olarak uyarlanmış ilk ürün alışveriş deneyimi” diyerek kendini tanıttı.

Böylelikle kullanıcılar hem sevdiği sanatçıyı dinleyecek hem de ona ait ek ürünleri Spotify üstünden alabilecek. Ürünlerin satışı ise Shopify üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

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