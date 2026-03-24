    Spotify, SongDNA özelliğini kullanıma sunmaya başladı

    Spotify, SongDNA isimli yeni özelliğini kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, dinlediğiniz şarkıların arkasındaki isimleri görmenizi ve parçaların ortaya çıkışına dair bilgi edinmenizi sağlıyor.

    Spotify, ilk olarak geçtiğimiz sene Ekim ayında ortaya çıkan SongDNA isimli yeni özelliğini kademeli olarak kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, dinlediğiniz şarkıların arkasındaki isimleri görmenizi ve parçaların nasıl ortaya çıktığına dair daha fazla bilgi edinmenizi sağlıyor. Çalma ekranında aşağı kaydırarak SongDNA bölümüne ulaşılabiliyor.

    Şarkıların oluşumuna dair detaylı bilgiler sunuluyor

    Bu özelliği destekleyen şarkılarda, sanatçılar, söz yazarları, prodüktörler ve diğer katkıda bulunan kişiler detaylı şekilde listeleniyor. Ayrıca bu kişilerin profillerine dokunarak başka hangi işlerde yer aldıklarını da görmek mümkün. Bu sayede platformdaki müziklerin keşfedilebilirliği de artıyor.

    SongDNA kutusunda ayrıca bir şarkının oluşumunda kullanılan sample’lar, yapılan alıntılar ve o şarkıdan ilham alarak yapılan cover’lar da gösteriliyor. Spotify, sanatçı ve plak şirketi ekiplerine bu bilgileri düzenleme ve yönetme imkanı sunduğunu belirtiyor. Bu da zamanla daha fazla şarkının bu özellikle destekleneceği anlamına geliyor.

    Spotify’da söz yazarı ve yayıncı iş birliklerinden sorumlu Jacqueline Ankner’a göre SongDNA, bir şarkının yaratım sürecini daha şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece dinleyiciler, sevdikleri müziklerin arkasındaki insanları ve etkileri daha kolay keşfedebiliyor. Aynı zamanda söz yazarları, prodüktörler ve hak sahipleri de emekleri için daha görünür hale geliyor.

    SongDNA şu anda iOS ve Android’de Premium kullanıcılar için beta olarak sunuluyor. Özelliğin Nisan ayı boyunca daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılması planlanıyor.

