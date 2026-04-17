Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dijital müzik platformlarında rekabet artık yalnızca içerikle sınırlı değil. Kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı da en az ses kalitesi kadar önemli hale gelmiş durumda. Bu noktada Spotify, tablet kullanıcılarını doğrudan hedef alan yeni bir güncelleme yayınladı. Android tablet ve iPad arayüzü yenilendi.

Spotify'dan tabletlere özel arayüz

Yayınlanan yeni sürümle birlikte Spotify'ın tablet uygulaması artık telefon arayüzünün büyütülmüş hali olmaktan çıkıyor. Şirket, bu kez büyük ekranları daha verimli kullanacak şekilde sıfırdan tasarlanmış bir deneyim sunuyor. Yeni arayüzün merkezinde yan panel yer alıyor. Bu panel üzerinden müzik dinlerken aynı anda farklı içeriklere göz atmak mümkün hale geliyor.

Ayrıca panelin daraltılıp genişletilebilmesi, kullanım senaryosuna göre daha esnek bir yapı sunuyor. Böylece ekran alanı daha kontrollü kullanılabiliyor. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise ekran yönüne göre dinamik olarak değişen arayüz yapısı. Uygulama artık sadece yeniden boyutlanmıyor, doğrudan yeniden düzenleniyor.

Spotify'dan ses kalitesini artıran yeni özellik: "Exclusive Mod" 4 hf. önce eklendi

Video tarafı da bu güncellemeyle daha görünür hale getirilmiş durumda. Ana ekrana eklenen "videoya geç" seçeneği, kullanıcıların müzikten video içeriğe hızlı şekilde geçiş yapmasını sağlıyor. Alt navigasyon çubuğu korunurken, temel kullanım mantığında büyük bir değişiklik yapılmamış. Son olarak yeni güncellemenin, küresel olarak erişime açıldığını söyleyelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Spotify tablet uygulaması yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: