Spotify tablet uygulaması yenilendi: Yeni arayüz ve dahası

Spotify'dan tabletlere özel arayüz
Yayınlanan yeni sürümle birlikte Spotify'ın tablet uygulaması artık telefon arayüzünün büyütülmüş hali olmaktan çıkıyor. Şirket, bu kez büyük ekranları daha verimli kullanacak şekilde sıfırdan tasarlanmış bir deneyim sunuyor. Yeni arayüzün merkezinde yan panel yer alıyor. Bu panel üzerinden müzik dinlerken aynı anda farklı içeriklere göz atmak mümkün hale geliyor.
Ayrıca panelin daraltılıp genişletilebilmesi, kullanım senaryosuna göre daha esnek bir yapı sunuyor. Böylece ekran alanı daha kontrollü kullanılabiliyor. Dikkat çeken bir diğer yenilik ise ekran yönüne göre dinamik olarak değişen arayüz yapısı. Uygulama artık sadece yeniden boyutlanmıyor, doğrudan yeniden düzenleniyor.
Video tarafı da bu güncellemeyle daha görünür hale getirilmiş durumda. Ana ekrana eklenen "videoya geç" seçeneği, kullanıcıların müzikten video içeriğe hızlı şekilde geçiş yapmasını sağlıyor. Alt navigasyon çubuğu korunurken, temel kullanım mantığında büyük bir değişiklik yapılmamış. Son olarak yeni güncellemenin, küresel olarak erişime açıldığını söyleyelim.