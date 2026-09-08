Spotify açıkladı: Türkiye’de 2026 yazının en çok dinlenen şarkıları

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Tam Boyutta Gör Bu yazın başında İstanbul’da ofis açarak Türkiye’deki faaliyetini güçlendiren Spotify, 2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Spotify verilerine göre Manifest grubu yaza damgasını vurdu.

2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen 50 şarkının tamamını Türkçe şarkılar oluşturdu. İlk 10’da BLOK3’ün dört şarkısı, Manifest’in ise üç şarkısı yer aldı.

Manifest zirvede

Manifest’in Ajda Pekkan ile birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı, Türkiye’de yaz aylarının en çok dinleneni oldu. Hileli, Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesinde 1 numaradan giriş yapmıştı. Bu güçlü ivmeyi yaz boyunca sürdürdü.

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İkinci sırada BLOK3’ün Sebebi Yar şarkısı, üçüncü sırada ise Manifest’in Toz Pembe şarkısı yer aldı. İlk 10’da yer alan diğer sanatçılar ise Hadise, Poizi, Elif Buse Doğan ve Serkan Nişancı oldu.

Spotify en çok dinlenen 50 şarkıdan oluşan Yaz Hitleri 2026 çalma listesini yayınladı. Bu bağlantıdan listeyi dinleyebilirsiniz.

Spotify Türkiye'de 2026 yazında en çok dinlenen 10 şarkı

Hileli – Ajda Pekkan, manifest Sebebi Yar – BLOK3 Toz Pembe – manifest Kayıp Kalp – BLOK3 Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3, Poizi Daha İyi – manifest Ara Beni – Hadise Kırgınım – BLOK3 Yangın Yeri – Elif Buse Doğan Eller Üzer – Serkan Nişancı

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Spotify Türkiye’de 2026 yazının en çok dinlenenlerini açıkladı

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