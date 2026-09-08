Spotify açıkladı: Türkiye’de 2026 yazının en çok dinlenen şarkıları

2026 yazında Türkiye’de en çok dinlenen 50 şarkının tamamını Türkçe şarkılar oluşturdu. İlk 10’da BLOK3’ün dört şarkısı, Manifest’in ise üç şarkısı yer aldı.
Manifest zirvede
Manifest’in Ajda Pekkan ile birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı, Türkiye’de yaz aylarının en çok dinleneni oldu. Hileli, Spotify’ın dünyada haftanın en çok dinlenen yeni şarkıları listesinde 1 numaradan giriş yapmıştı. Bu güçlü ivmeyi yaz boyunca sürdürdü.
İkinci sırada BLOK3’ün Sebebi Yar şarkısı, üçüncü sırada ise Manifest’in Toz Pembe şarkısı yer aldı. İlk 10’da yer alan diğer sanatçılar ise Hadise, Poizi, Elif Buse Doğan ve Serkan Nişancı oldu.
Spotify en çok dinlenen 50 şarkıdan oluşan Yaz Hitleri 2026 çalma listesini yayınladı. Bu bağlantıdan listeyi dinleyebilirsiniz.
Spotify Türkiye'de 2026 yazında en çok dinlenen 10 şarkı
- Hileli – Ajda Pekkan, manifest
- Sebebi Yar – BLOK3
- Toz Pembe – manifest
- Kayıp Kalp – BLOK3
- Çok Güzel Gülüyorsun – BLOK3, Poizi
- Daha İyi – manifest
- Ara Beni – Hadise
- Kırgınım – BLOK3
- Yangın Yeri – Elif Buse Doğan
- Eller Üzer – Serkan Nişancı