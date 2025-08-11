Giriş
    Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlattığı iddia edildi

    Spotify’ın Türkiye krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sanatçılar, platformdaki çalma listeleri hakkında şikayetlerini dile getirirken iddiaya göre Spotify, editörlerini incelemeye aldı.

    Spotify, Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve dünyada müziğin en çok dinlendiği dijital platformlardan Spotify, son dönemde artan şikâyetler ve iddialar nedeniyle gündemde. Sanatçılar, çalma listelerinin hangi kriterlere göre hazırlandığı konusunda uzun süredir tepkilerini dile getiriyor. Bazı müzisyenler, listelere girişte rüşvet alındığı iddiasını öne sürerken, bot dinlenme yöntemleriyle sahte popülerlik yaratıldığı yönünde de suçlamalar yapılıyor. Ancak bir iddiaya göre Spotify, bu sorunlar hakkında harekete geçti.

    Spotify harekete geçti

    HaberTürk’e göre bu gelişmelerin ardından İsveç merkezli şirketin genel merkezi de harekete geçti. Spotify, Türkiye’de görev yapan editörler hakkında dahili bir soruşturma başlattı.

    Aydilge, Oğuzhan Koç ve daha birçok sanatçı Spotify’daki çalma listesi sorunlarına dair tepkilerini daha önce gündeme taşımıştı. Öte yandan Spotify, aynı zamanda Türkiye’de de Rekabet Kurumu tarafından soruşturuluyor. Kurum tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı incelenecek.

    4 Temmuz’da başlayan soruşturmanın ardından Spotify ise yaptığı açıklamada “İnceleme kapsamında iş birliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız” derken faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyduğunun altını çizmişti. Yaşananlardan günler sonra ise The Times’ın haberinde Spotify’ın “faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye'den tamamen çıkmak” dahil tüm senaryoları değerlendirdiği aktarılmıştı.

    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 10 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

