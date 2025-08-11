Spotify’ın Türkiye’deki editörleri hakkında inceleme başlattığı iddia edildi

Spotify harekete geçti
HaberTürk’e göre bu gelişmelerin ardından İsveç merkezli şirketin genel merkezi de harekete geçti. Spotify, Türkiye’de görev yapan editörler hakkında dahili bir soruşturma başlattı.
Aydilge, Oğuzhan Koç ve daha birçok sanatçı Spotify’daki çalma listesi sorunlarına dair tepkilerini daha önce gündeme taşımıştı. Öte yandan Spotify, aynı zamanda Türkiye’de de Rekabet Kurumu tarafından soruşturuluyor. Kurum tarafından başlatılan soruşturmada bazı içeriklerin diğerlerine göre daha görünür hâle getirilip getirilmediği ve telif dağıtımında adaletsizlik olup olmadığı incelenecek.
4 Temmuz’da başlayan soruşturmanın ardından Spotify ise yaptığı açıklamada “İnceleme kapsamında iş birliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız” derken faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyduğunun altını çizmişti. Yaşananlardan günler sonra ise The Times’ın haberinde Spotify’ın “faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye'den tamamen çıkmak” dahil tüm senaryoları değerlendirdiği aktarılmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
