Spotify, uygulama içine yapay zeka sohbet asistanı ekledi

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Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcıların uygulamayla doğal bir şekilde sohbet edebilmesini sağlayan yeni yapay zeka destekli özelliğini duyurdu. Bugünden itibaren beta olarak dağıtılmaya başlanan özellik, mobil uygulamada Ana Sayfa ve Şimdi Çalıyor ekranlarına entegre edilmiş bir yapay zeka sohbet asistanı sunuyor.

Yapay zeka asistanıyla Spotify'da müzik dinleme deneyimi artıyor

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, Spotify ile yalnızca sesli olarak değil, yazılı mesajlar aracılığıyla da iletişim kurabiliyor. Böylece ChatGPT benzeri bir deneyim sunan sohbet arayüzü üzerinden müzik önerileri almak, çalma listeleri oluşturmak veya uygulamaya çeşitli komutlar vermek mümkün hale geliyor.





Spotify'ın yeni AI asistanı, kullanıcıların müzik keşfetmesini de kolaylaştırıyor. Daha önce hiç dinlenmemiş sanatçıları önerebilen sistem, oluşturulan çalma listelerini sohbet sırasında verilen yeni komutlara göre anında güncelleyebiliyor. Kullanıcılar ayrıca dinleme geçmişlerini inceleyebiliyor, müzik zevkleriyle ilgili sorular sorabiliyor ve kendilerine özel öneriler alabiliyor.

Yapay zeka yalnızca müzik önerileriyle sınırlı kalmıyor. Dinlenen şarkılar hakkında ilham kaynağı, müzik türü ve albümün çıkış tarihi gibi bilgileri paylaşabiliyor. Bunun yanında benzer sanatçıları önerebiliyor ve podcast ile sesli kitaplarda yer alan kişiler, hikayeler ve ele alınan konular hakkında da ek bilgiler sunabiliyor.

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Asistan, uygulama içindeki çeşitli işlemleri de sohbet yoluyla gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar yalnızca yazarak veya konuşarak şarkıları beğenilenlere ekleyebiliyor, çalma sırasını düzenleyebiliyor, yeni parçalar ekleyebiliyor ya da sanatçıları takip edebiliyor.

Spotify'ın yeni yapay zeka sohbet özelliği şu an için beta aşamasında ve yalnızca İngilizce olarak sunuluyor. Özellikten, ABD, İrlanda ve İsveç'te yaşayan 18 yaş üzerindeki Spotify Premium aboneleri iOS ve Android cihazlarda yararlanabiliyor.

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Spotify, uygulama içine yapay zeka sohbet asistanı ekledi

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