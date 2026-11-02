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    Spotify'ın yeni yapay zeka özelliği Premium abonelerine ek ücret getirebilir

    Spotify, kullanıcıların mevcut şarkılardan yapay zeka yardımıyla remix ve cover oluşturmasını sağlayacak yeni bir hizmet geliştiriyor. Hizmetin aylık 5 dolar ek ücretle sunulabileceği belirtiliyor.

    Spotify yapay zeka destekli müzik özelliği için ücret isteyebilir Tam Boyutta Gör
    Spotify, Premium abonelerine yönelik yeni bir gelir modeli üzerinde çalışıyor. Financial Times'ın haberine göre şirket, kullanıcıların mevcut şarkıları yapay zeka yardımıyla yeniden düzenlemesine, remix oluşturmasına ve farklı sanatçıların tarzlarını yansıtan cover versiyonlar hazırlamasına olanak tanıyacak yeni bir hizmet geliştiriyor. Yeni özelliğin 2027 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

    Yeni yapay zeka hizmetinin mevcut Spotify Premium aboneliğine dahil edilmesi beklenmiyor. Bunun yerine şirketin, kullanıcılarından aylık 4 ila 5 dolar arasında ek ücret talep etmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Bu da Türkiye'deki olası fiyatlandırma henüz bilinmese de Spotify aboneleri için mevcut abonelik ücretinin üzerine yeni bir maliyet eklenebileceği anlamına geliyor.

    Spotify, yapay zeka özelliğini 2027'de sunmayı planlıyor

    Spotify'ın yeni hizmeti için Şubat 2027'de düzenlenecek Grammy Ödülleri'ni potansiyel bir tanıtım fırsatı olarak değerlendirdiği bildiriliyor. Şirketin özelliği hayata geçirmek için büyük plak şirketleriyle lisans anlaşmaları üzerinde görüştüğü de aktarılıyor.

    Ancak Spotify'ın önündeki en önemli engellerden biri sanatçıların desteğini kazanmak olacak gibi görünüyor. Şirketin Universal Music Group ile birlikte sanatçılarla bireysel görüşmeler gerçekleştirdiği ve onları müziklerini yapay zeka destekli remix ve cover çalışmalarında kullanılmasına izin vermeye ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

    Buna karşın özellikle günümüzün popüler sanatçılarını projeye dahil etmek, geçmiş yıllarda öne çıkan bazı sanatçılara kıyasla daha zor ilerliyor. Spotify'ın planına göre sanatçılar, plak şirketleri platformla lisans anlaşması imzalamış olsa bile kendi müziklerinin bu hizmette kullanılmasına izin verip vermeme konusunda söz sahibi olacak.

    Yapay zeka remixleri Spotify listelerinde yer alabilecek

    Spotify'ın üzerinde çalıştığı sistemin dikkat çeken bir diğer yönü, kullanıcılar tarafından oluşturulan remixlerin platformdaki çalma listelerinde yer alabilmesi. Ayrıca bu remixlerin dinlenme sayılarının, orijinal şarkıların Spotify müzik listelerindeki performansına katkıda bulunması planlanıyor. Şirket, bu çalışmalar üzerinden elde edilecek telif gelirlerinin de orijinal sanatçılara aktarılmasını hedefliyor. Spotify Eş CEO'su Gustav Söderström, söz konusu yaklaşımın sanatçılara yeni bir gelir kapısı oluşturabileceğini savunuyor.

    Bernstein analisti Ian Moore'un tahminlerine göre Spotify'ın ABD'deki abonelerinin yüzde 7 ila 8'lik bölümü, 2028 sonuna kadar yeni yapay zeka hizmetine abone olabilir. Bu oran, özelliğin şirket için önemli bir ek gelir kaynağına dönüşebileceğini gösterse de Premium kullanıcıların büyük bölümünün ek ücret ödemeye istekli olmayabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/spotify-ai-remix-service-premium-add-on-3730441/ https://www.ft.com/content/50286bd0-7158-4347-81d8-011cd164f75b?syn-25a6b1a6=1
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