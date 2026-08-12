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Tam Boyutta Gör Spotify, yapay zeka tarafından oluşturulmuş olabilecek ve gerçek bir kişiyi temsil etmeyen sanatçı profillerinde göstereceği yeni "AI Persona" etiketini duyurdu. Spotify, bunun kullanıcıların dinledikleri müziğin arkasındaki sanatçılara daha fazla güvenmelerine yardımcı olacağını umuyor.

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Yapay zekayla şarkı yapanlara "AI Persona" etiketi

Tam Boyutta Gör Sanatçılar, Spotify for Artists aracılığıyla kendilerini AI Persona olarak tanımlayabilecek, Spotify da bu kişilerin profillerin özel rozet ekleyecek. Sanatçı bildirmezse, Spotify yapay zeka ile oluşturulduğundan şüphelendiği profillerde etiketlemeyi kendi yapacak.

AI Persona etiketinin bir sanatçının müziğinin yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için tasarlanmadığını belirtmekte fayda var. Bu etiket yalnızca sanatçının herkese açık kimliğine odaklanıyor. Platform, kullanıcıların üretken yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan müziği belirlemelerine yardımcı olmak için zaten AI Credits ve SongDNA gibi özellikler sunuyor.

Spotify ayrıca AI Persona rozeti bulunan profillerden gelen müzikleri herhangi bir editoryal veya algoritmik öneriye dahil etmeyeceğini de belirtti. Bu profillerden gelen müziklerin dinleyiciye önerilmesinin tek yolu, dinleyicinin AI Persona etiketli bir sanatçıyı takip etmesi.

AI müzikler öneri listelerinden çıkarılacak

Spotify, yeni etiketi Eylül ortasından itibaren sanatçı profillerinde banner olarak, ”Hakkında" bölümünde, arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki parça satırlarında göstermeye başlayacak.

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Spotify, yapay zeka müzikleri öneri listesinden çıkarıyor

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