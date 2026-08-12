Spotify, yapay zeka müzikleri öneri listesinden çıkarıyor

Yapay zekayla şarkı yapanlara "AI Persona" etiketi
AI Persona etiketinin bir sanatçının müziğinin yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığını belirlemek için tasarlanmadığını belirtmekte fayda var. Bu etiket yalnızca sanatçının herkese açık kimliğine odaklanıyor. Platform, kullanıcıların üretken yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan müziği belirlemelerine yardımcı olmak için zaten AI Credits ve SongDNA gibi özellikler sunuyor.
Spotify ayrıca AI Persona rozeti bulunan profillerden gelen müzikleri herhangi bir editoryal veya algoritmik öneriye dahil etmeyeceğini de belirtti. Bu profillerden gelen müziklerin dinleyiciye önerilmesinin tek yolu, dinleyicinin AI Persona etiketli bir sanatçıyı takip etmesi.
AI müzikler öneri listelerinden çıkarılacak
Spotify, yeni etiketi Eylül ortasından itibaren sanatçı profillerinde banner olarak, ”Hakkında" bölümünde, arama sonuçlarında ve çalma listelerindeki parça satırlarında göstermeye başlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: