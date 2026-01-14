Squid Game'in yaratıcısı Netflix için yeni bir dizi hazırlıyor: The Dealer

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Squid Game ile son yılların en çok izlenen dizilerinden birine imza atan Güney Koreli senarist Hwang Dong-hyuk, Netflix çatısı altında yeni projelere imza atmaya devam ediyor. Dong-hyuk'un Squid Game'den sonra hayata geçireceği ilk dizi projesi olan The Dealer, Netflix'ten resmi onayı aldı.

The Dealer, Yetenekli Bir Krupiyeye Odaklanıyor

Hwang Dong-hyuk, artık Hollywood'un da dikkatini çekmiş bir isim olsa da bu yeni projesinde de Güney Kore sınırları içinde kalıyor. Aynı Squid Game gibi Güney Kore yapımı olacak The Dealer, büyük bir kumarhanede çalışan yetenekli bir krupiyeye odaklanıyor. Düğün planları aniden alt üst olan kadın genç kadın, işleri yoluna koymak için tehlikeli bir plan yaparak kumar dünyasının içine dalıyor. Bu planın başarılı olabilmesi, genç kadının yıllardır gizlediği yeteneklerini sergilemesi gerekiyor.

2026'da başlayacak en dikkat çekici diziler 2 hf. önce eklendi

Dizinin başrolünü Jung So-min üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ona Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk ve Ryu Kyung-soo eşlik ediyor.

Hwang Dong-hyuk imzası taşımasıyla merak uyandıran The Dealer, yakında sete çıkacak. Ancak şimdilik bir yayın tarihi belirlenmedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: