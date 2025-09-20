SsangYong (KGM) elektrikli pickup Türkiye'de! Kia K4 Avrupa'ya geliyor - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde KGM Musso EV'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri, yeni Mitsubishi Eclipse Cross, Kia K4'ün Avrupa pazarına girişi ve Çinli Audi E5 Sportback gibi konuları konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde KGM Musso EV'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri, yeni Mitsubishi Eclipse Cross, Kia K4'ün Avrupa pazarına girişi ve Çinli Audi E5 Sportback gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

01:11 - KGM Musso EV

08:41 - Kia K4

16:41 - Mistubishi Eclipse Cross

22:35 - Audi E5 Sportback

33:07 - CATL'den 500 km menzilli sodyum iyon batarya

46:14 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.