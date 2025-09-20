SsangYong (KGM) elektrikli pickup Türkiye'de! Kia K4 Avrupa'ya geliyor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde KGM Musso EV'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri, yeni Mitsubishi Eclipse Cross, Kia K4'ün Avrupa pazarına girişi ve Çinli Audi E5 Sportback gibi haftanın öne çıkan konularını değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:11 - KGM Musso EV
08:41 - Kia K4
16:41 - Mistubishi Eclipse Cross
22:35 - Audi E5 Sportback
33:07 - CATL'den 500 km menzilli sodyum iyon batarya
46:14 - Kapanış