    SSB ile TUSAŞ arasında KAAN tedarik anlaşması imzalandı

    SSB ile TUSAŞ arasında milli savaş uçağı KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı. Yeni nesil savaş uçağının, 2030’lu yıllarda F-16’ların yerini alması hedefleniyor.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, Türkiye’nin milli savaş uçağı programı KAAN kapsamında tedarik sözleşmesine imza atıldı. İmza töreni, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirildi.

    Sözleşme, SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından imzalandı.

    İmza sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA organizasyonunun en önemli unsurlarından birinin savunma sanayisine yönelik tedarik sözleşmeleri olduğunu belirtti.

    Beklenen imzalar atıldı

    Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar kapsamında, insansız taarruz uçaklarından insanlı savaş uçağımıza, çeşitli taarruzi sistemlerimizden kara araçlarımıza varana kadar ve elektronik harp sistemlerini içeren birçok kapsamlı projenin imza törenini birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

    KAAN Projesi kapsamında geliştirilen milli savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak hizmet dışına çıkarılması planlanan F-16 savaş uçaklarının yerine geçmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde tamamen yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan yeni nesil savaş uçağının geliştirme çalışmaları TUSAŞ tarafından sürdürülüyor.

    Türkiye’nin hava kuvvetlerine önemli kabiliyetler kazandırması beklenen KAAN’ın, modern savaş uçaklarında bulunması gereken birçok ileri teknoloji özelliği bünyesinde barındıracağı belirtiliyor. Uçakta düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kritik teknolojilerin yer alacağı ifade ediliyor.

    Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 13,4 m
    • Kanat Alanı: 71,6 m2
    • Uzunluk: 20,3 m
    • Yükseklik: 5 m (20 ft)
    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
    • İtki: 2 x 29,000 lb
    • Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
    • Servis Tavanı: 55,000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
    • Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)
    • Süper Seyir Kabiliyeti
    • Yüksek Manevra Kabiliyeti
    • Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği
    • Genişletilmiş Harekat Yarıçapı
    • Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik
    • Yüksek Durumsal Farkındalık
    • Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü
    • Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar
    • Hassas Vuruş
    • Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi
    • Bütünleşik Elektro Optik Sistem
    • Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi
    • Entegre Modüler Aviyonikler
    • Geniş Ekran Gösterge Sitemi
    • Kaska Monte Gösterge Sistemi
    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
