SSB ile TUSAŞ arasında KAAN tedarik anlaşması imzalandı

Sözleşme, SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından imzalandı.
İmza sürecinin ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA organizasyonunun en önemli unsurlarından birinin savunma sanayisine yönelik tedarik sözleşmeleri olduğunu belirtti.
Beklenen imzalar atıldı
Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar kapsamında, insansız taarruz uçaklarından insanlı savaş uçağımıza, çeşitli taarruzi sistemlerimizden kara araçlarımıza varana kadar ve elektronik harp sistemlerini içeren birçok kapsamlı projenin imza törenini birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.
KAAN Projesi kapsamında geliştirilen milli savaş uçağının, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak hizmet dışına çıkarılması planlanan F-16 savaş uçaklarının yerine geçmesi amaçlanıyor. Proje çerçevesinde tamamen yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan yeni nesil savaş uçağının geliştirme çalışmaları TUSAŞ tarafından sürdürülüyor.
Türkiye’nin hava kuvvetlerine önemli kabiliyetler kazandırması beklenen KAAN’ın, modern savaş uçaklarında bulunması gereken birçok ileri teknoloji özelliği bünyesinde barındıracağı belirtiliyor. Uçakta düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi kritik teknolojilerin yer alacağı ifade ediliyor.
Milli Muharip Uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 13,4 m
- Kanat Alanı: 71,6 m2
- Uzunluk: 20,3 m
- Yükseklik: 5 m (20 ft)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
- İtki: 2 x 29,000 lb
- Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
- Servis Tavanı: 55,000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
- Çok Rollü (Hava-Hava & Hava-Yer)
- Süper Seyir Kabiliyeti
- Yüksek Manevra Kabiliyeti
- Dahili Mühimmatlar - Düşük Görünürlük Özelliği
- Genişletilmiş Harekat Yarıçapı
- Mevcut ve Gelecek Varlıklar ile Birlikte Çalışabilirlik
- Yüksek Durumsal Farkındalık
- Karar Desteği ile Optimize Edilmiş Pilot Yükü
- Görüş İçi ve Görüş Ötesi Silahlar
- Hassas Vuruş
- Bütünleşik Radyo Frekans Sistemi
- Bütünleşik Elektro Optik Sistem
- Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanımlama Sistemi
- Entegre Modüler Aviyonikler
- Geniş Ekran Gösterge Sitemi
- Kaska Monte Gösterge Sistemi
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.