    SSD fiyatlarında yeni artış: Samsung ve Kingston zam yapıyor

    Samsung ve Kingston, NAND tedarik sıkıntısının derinleşmesiyle SSD fiyatlarına bir kez daha %10’un üzerinde zam yapıyor. 1 TB modeller 330 doları aşarak rekor seviyelere ulaşıyor.

    Depolama pazarında fiyat artışları hız kesmeden devam ediyor. Sektörün önde gelen üreticileri Samsung ve Kingston, SSD ürünlerinde bir kez daha fiyat artışına giderek kullanıcıları zorlayan maliyetleri daha da yukarı çekti. Özellikle son dönemde derinleşen NAND bellek tedarik sorunları, fiyatların kısa vadede düşmeyeceğine işaret ediyor.

    %10’un üzerinde zam resmileşti

    Tedarik zinciri kaynaklarından gelen bilgilere göre Samsung, SSD ürünleri için resmi bir fiyat artışı bildirimi yayımladı ve bu artışın %10’un üzerinde olduğu açıklandı. Şirketin üç büyük dağıtım ortağına yeni fiyatların yürürlüğe girdiği bilgisi iletildi. Benzer şekilde Kingston da tüm SSD ürün gamı için bu hafta itibarıyla geçerli olacak şekilde en az %10 oranında zam kararı aldı.

    Bu gelişme, halihazırda yüksek seviyelerde seyreden SSD fiyatlarının daha da artacağı anlamına geliyor. Özellikle üst segment depolama çözümleri, kullanıcılar için ciddi bir maliyet kalemi haline gelmiş durumda.

    1 TB SSD’ler 330 dolar bandını aşıyor

    Yapılan son zamlarla birlikte, popüler modellerden biri olan Samsung 990 PRO 1 TB SSD’nin fiyatı 330-360 dolar seviyesine ulaşmaya hazırlanıyor. Bu modelin geçtiğimiz yıl 100 doların altında satıldığı düşünüldüğünde fiyatların neredeyse 3 ila 4 kat arttığı görülüyor.

    Daha yüksek kapasiteli çözümler ise artık ekran kartlarıyla yarışan fiyatlara sahip. 2 TB ve 4 TB SSD’ler, üst düzey GPU modelleri olan GeForce RTX 5080 ve RTX 5090 seviyesinde maliyetlere yaklaşmış durumda.

    Uzmanlara göre fiyat artışlarının temel nedenlerinden biri de yapay zeka altyapılarına yönelik artan talep. Depolama üreticileri, kaynaklarını giderek daha fazla veri merkezi ve AI sunucu projelerine kaydırıyor. Bu durum, bireysel kullanıcılar için üretilen SSD’lerin arzını kısıtlıyor.

    Artan maliyetler yalnızca depolama ürünleriyle sınırlı kalmıyor. OEM üreticiler de bu durumdan etkilenmiş durumda. Örneğin LG, Gram serisi dizüstü bilgisayarlarında 400 dolara varan fiyat artışlarına gitmişti. Sektör kaynakları, önümüzdeki haftalar veya aylarda yeni fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla Türkiye ve dünya genelindeki herkesin “bugün; dünden daha pahalı, yarından daha ucuz” desturuyla hareket etmesi gerekebilir.

