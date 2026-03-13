    SSD satışları resmen patladı: 10 milyar dolara yaklaşıyor

    Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları, kurumsal SSD pazarını etkilemeye devam ediyor. TrendForce verilerine göre sektör gelirleri tek çeyrekte yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.

    SSD satışları resmen patladı: 10 milyar dolara yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlar hız kesmeden devam ederken, bu durum veri merkezi donanımlarında da ciddi bir talep artışı yaratıyor. Özellikle yüksek kapasiteli depolama çözümlerine duyulan ihtiyaç, kurumsal SSD pazarında dikkat çekici bir büyümeye yol açmış durumda. TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre, dünyanın en büyük beş kurumsal SSD üreticisinin toplam geliri 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 51,7 artarak 9,9 milyar doların üzerine çıktı.

    SSD satışları uçuşa geçti

    Söz konusu artışın arkasında, tahmin edilebildiğin gibi yapay zekâ çıkarım (inference) iş yüklerinin hızla yaygınlaşması ve veri merkezlerinin depolama altyapılarını yenilemesi yer alıyor. Buna göre pazarın liderliğini sürdüren Samsung, söz konusu dönemde yaklaşık 3,66 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 49,7 çeyreklik büyüme yakaladı.

    İkinci sırada yer alan SK Group (SK hynix ve Solidigm dahil) ise en hızlı büyüyen oyuncu oldu. Özellikle yüksek kapasiteli QLC SSD ürünlerine odaklanan Solidigm sayesinde grubun geliri yüzde 75’in üzerinde artarak 3,26 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, şirketin pazar payını yüzde 30,2 seviyesine taşıdı.

    SSD satışları resmen patladı: 10 milyar dolara yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Üçüncü sırada bulunan Micron ise 1,4 milyar doların üzerinde gelir elde ederek yüzde 41,4 büyüme kaydetti. Şirket, tüketici SSD ürünlerinin portföydeki payını azaltıp daha yüksek kâr marjı sunan kurumsal SSD segmentine odaklanmış durumda. Listenin dördüncü sırasında yer alan Kioxia ise, 2025’in son çeyreğinde 1,16 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 18,9 büyüme gösterdi. 

    Beşinci sıradaki SanDisk ise 440 milyon dolar gelir açıklayarak yüzde 63,6 büyüme yakaladı. Gelir hacmi rakiplerine kıyasla daha küçük olsa da büyüme oranı hızla yükseliyor. Şirketin 2026 yılında QLC tabanlı SSD sevkiyatlarının payını ciddi şekilde artırması bekleniyor. TrendForce'a göre kurumsal SSD pazarında teknoloji tarafında da önemli bir geçiş yaşanacak.

    PCIe 5.0 arayüzü 2026 yılında ana akım standart haline gelirken, sevk edilen SSD bit kapasitesinin de hızla artması bekleniyor. Bu gelişmeler doğrultusunda kurumsal SSD pazarının toplam gelirinin önümüzdeki yıl iki katına yaklaşabilir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde depolama teknolojilerinde rekabetin daha da hızlanması bekleniyor.

