Stabil füzyon reaktörleri için plazmanın sırları çözüldü

Küçük yapılar plazma dengesini etkiliyor
Araştırma ekibi, Seul Ulusal Üniversitesi’ndeki VEST adlı deneysel füzyon cihazını kullanarak bu süreci doğrudan gözlemlemeye çalıştı. Deneyde, manyetik alan çizgileri boyunca iki ayrı elektron demeti gönderildi. Bu demetler, ortamın Alfvnn hızını aşan bir sürüklenme hızıyla hareket eden iki bağımsız manyetik akı yapıları oluşturdu. Bu yapıların süreçte mikro-türbülanslar üretmeye başladığı da gözlemlendi.
Araştırmacılar, sürecin adım adım ilerlediğini gözlemledi: Önce parçacık düzeyinde türbülans oluştu ve ardından manyetik yeniden bağlanma gerçekleşti; yani oluşan akı yapıları birleşerek tek ve daha büyük bir yapıya dönüştü.
Plazma kararlılığı için önemli ipuçları
Deney sayesinde MHD dışı koşullarda üç boyutlu manyetik yeniden bağlanma ilk kez gözlemlenmiş oldu. Bulgular, parçacık seviyesindeki hareketlerin plazmanın genel dengesini nasıl bozduğunu ve yeniden şekillendirdiğini açık biçimde gösterdi.
Bilim insanlarına göre sonuçlar, nükleer füzyon geliştirme sürecinde plazma kararlılığının korunmasına yönelik stratejilere doğrudan katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere füzyon reaksiyonunu sürdürebilmek için plazmanın dengede kalması şart; bu nedenle türbülansın nasıl kontrol edileceğini anlamak büyük önem taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor
tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür