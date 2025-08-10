Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stabil füzyon reaktörleri için plazmanın sırları çözüldü

    Güney Koreli bilim insanları, VEST füzyon cihazında yaptıkları deneyle parçacık düzeyinde başlayan türbülansın plazma dengesini bozup yeniden şekillendirdiğini ilk kez gözlemledi.

    Stabil füzyon reaktörleri için plazmanın sırları çözüldü Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli bilim insanları, nükleer füzyon reaktörlerinde plazma kararlılığını etkileyen mikroskobik ve makroskobik süreçler arasındaki doğrudan bağlantıyı ilk kez deneysel olarak kanıtladı. Gerçekleştirilen çalışma, parçacık seviyesinde başlayan türbülansın plazmanın tüm dengesini değiştirebildiğini göstererek hem enerji teknolojileri hem de astrofizik araştırmaları için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

    Küçük yapılar plazma dengesini etkiliyor

    Stabil füzyon reaktörleri için plazmanın sırları çözüldü Tam Boyutta Gör
    Plazma fiziğinde uzun süredir çözülmesi gereken konulardan biri, “çok ölçekli etkileşim” olarak bilinen olguydu. Bu süreçte parçacık düzeyindeki türbülans, giderek büyüyerek tüm plazma sisteminin dengesini değiştirebiliyor. Mevcut manyetohidrodinamik (MHD) teorileri plazmayı tek bir iletken akışkan gibi ele aldığı için, bu tür mikro olayların makro ölçekli değişimlere nasıl yol açtığını açıklamakta yetersiz kalıyordu.

    Araştırma ekibi, Seul Ulusal Üniversitesi’ndeki VEST adlı deneysel füzyon cihazını kullanarak bu süreci doğrudan gözlemlemeye çalıştı. Deneyde, manyetik alan çizgileri boyunca iki ayrı elektron demeti gönderildi. Bu demetler, ortamın Alfvnn hızını aşan bir sürüklenme hızıyla hareket eden iki bağımsız manyetik akı yapıları oluşturdu. Bu yapıların süreçte mikro-türbülanslar üretmeye başladığı da gözlemlendi.

    Araştırmacılar, sürecin adım adım ilerlediğini gözlemledi: Önce parçacık düzeyinde türbülans oluştu ve ardından manyetik yeniden bağlanma gerçekleşti; yani oluşan akı yapıları birleşerek tek ve daha büyük bir yapıya dönüştü.

    Plazma kararlılığı için önemli ipuçları

    Deney sayesinde MHD dışı koşullarda üç boyutlu manyetik yeniden bağlanma ilk kez gözlemlenmiş oldu. Bulgular, parçacık seviyesindeki hareketlerin plazmanın genel dengesini nasıl bozduğunu ve yeniden şekillendirdiğini açık biçimde gösterdi.

    Bilim insanlarına göre sonuçlar, nükleer füzyon geliştirme sürecinde plazma kararlılığının korunmasına yönelik stratejilere doğrudan katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere füzyon reaksiyonunu sürdürebilmek için plazmanın dengede kalması şart; bu nedenle türbülansın nasıl kontrol edileceğini anlamak büyük önem taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Profil resmi
    Turp salata7 1 gün önce

    tabi rekord satar bizim gibi kerizler olduktan sonra ayni oyunu yani GTA5 i orijinal olarak pc de ps4 te ve ps3te satin alip oynadim nerden baksan 200 dolar verdim benim gibi milyonlarcasi aynisini yapti ve tabiki satislar yüksek gözükür

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devir yükselince motordan gelen ses civilization 7 türkçe yama tag heuer orjinal sorgulama uhp lastik ne demek sinpaş mağdurları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum