Stabil füzyon reaktörleri için plazmanın sırları çözüldü

Tam Boyutta Gör Güney Koreli bilim insanları, nükleer füzyon reaktörlerinde plazma kararlılığını etkileyen mikroskobik ve makroskobik süreçler arasındaki doğrudan bağlantıyı ilk kez deneysel olarak kanıtladı. Gerçekleştirilen çalışma, parçacık seviyesinde başlayan türbülansın plazmanın tüm dengesini değiştirebildiğini göstererek hem enerji teknolojileri hem de astrofizik araştırmaları için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Küçük yapılar plazma dengesini etkiliyor

Tam Boyutta Gör Plazma fiziğinde uzun süredir çözülmesi gereken konulardan biri, “çok ölçekli etkileşim” olarak bilinen olguydu. Bu süreçte parçacık düzeyindeki türbülans, giderek büyüyerek tüm plazma sisteminin dengesini değiştirebiliyor. Mevcut manyetohidrodinamik (MHD) teorileri plazmayı tek bir iletken akışkan gibi ele aldığı için, bu tür mikro olayların makro ölçekli değişimlere nasıl yol açtığını açıklamakta yetersiz kalıyordu.

Araştırma ekibi, Seul Ulusal Üniversitesi’ndeki VEST adlı deneysel füzyon cihazını kullanarak bu süreci doğrudan gözlemlemeye çalıştı. Deneyde, manyetik alan çizgileri boyunca iki ayrı elektron demeti gönderildi. Bu demetler, ortamın Alfvnn hızını aşan bir sürüklenme hızıyla hareket eden iki bağımsız manyetik akı yapıları oluşturdu. Bu yapıların süreçte mikro-türbülanslar üretmeye başladığı da gözlemlendi.

Araştırmacılar, sürecin adım adım ilerlediğini gözlemledi: Önce parçacık düzeyinde türbülans oluştu ve ardından manyetik yeniden bağlanma gerçekleşti; yani oluşan akı yapıları birleşerek tek ve daha büyük bir yapıya dönüştü.

Plazma kararlılığı için önemli ipuçları

Deney sayesinde MHD dışı koşullarda üç boyutlu manyetik yeniden bağlanma ilk kez gözlemlenmiş oldu. Bulgular, parçacık seviyesindeki hareketlerin plazmanın genel dengesini nasıl bozduğunu ve yeniden şekillendirdiğini açık biçimde gösterdi.

Bilim insanlarına göre sonuçlar, nükleer füzyon geliştirme sürecinde plazma kararlılığının korunmasına yönelik stratejilere doğrudan katkı sağlayabilir. Bilindiği üzere füzyon reaksiyonunu sürdürebilmek için plazmanın dengede kalması şart; bu nedenle türbülansın nasıl kontrol edileceğini anlamak büyük önem taşıyor.

