Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stalker 2: Heart of Chornobyl PS5 çıkış tarihi açıklandı

    GSC Game World'ün kıyamet sonrası açık dünya FPS hayatta kalma oyunu Stalker 2, 2024'te PC ve Xbox Series'e çıkış yapmıştı. Oyunun PS5 sürümünün yeni videosu yayınlanırken çıkış tarihi de açıklandı.

    Stalker 2 PlayStation 5 & PS5 Pro çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Stalker 2'nin PS5 çıkış tarihi fragmanı Gamescom'un açılış gecesi canlı yayını sırasında yayınlandı. Fragmanda FPS oyununun PS5 sürümüyle ilgili yeni detayların yanı sıra fidelity ve performans gibi PS5 Pro sürümünün gelişmiş özelliklerine de yer verildi.

    Stalker 2, 20 Kasım 2025'te PS5 konsollara geliyor

    PlayStation kullanıcıları DualSense'in hareket sensörünü nişan almak için kullanabilecek ve kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri, dokunsal geri bildirim ve dokunmatik yüzey hareketleri için destek sağlayabilecek. PS5 Pro kullanıcıları, konsolun ekstra gücü ve ışın izleme özellikleri sayesinde daha yüksek gölge kalitesi, iyileştirilmiş yansımalar ve hacimsel bulut ve sis işlemenin keyfini çıkaracak.

    Stalker 2, PlayStation 5 ve PS5 Pro’ya 20 Kasım 2025’te çıkış yapacak.

    Geliştirme zorluklarına rağmen STALKER 2, ilk çıkışından sadece üç ay sonra 6 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Ayrıca çıktığında o kadar popülerdi ki Ukrayna'da internet sorunlarına neden oldu. Şimdi PS 5 platformuna geliyor, bu sayıların daha da artması muhtemel. GSC Game World, hem en yeni oyunu hem de STALKER: Legends of the Zone Trilogy için sürekli destek sözü verdi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rusya'da tıp okumak ekşi 2 üst ne demek denizde ayağı taş kesmesi ne iyi gelir opel astra 1.6 essentia ingilizce adres yazma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15S-EQ2000NT
    HP 15S-EQ2000NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum