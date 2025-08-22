Stalker 2: Heart of Chornobyl PS5 çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Stalker 2'nin PS5 çıkış tarihi fragmanı Gamescom'un açılış gecesi canlı yayını sırasında yayınlandı. Fragmanda FPS oyununun PS5 sürümüyle ilgili yeni detayların yanı sıra fidelity ve performans gibi PS5 Pro sürümünün gelişmiş özelliklerine de yer verildi.

Stalker 2, 20 Kasım 2025'te PS5 konsollara geliyor

PlayStation kullanıcıları DualSense'in hareket sensörünü nişan almak için kullanabilecek ve kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri, dokunsal geri bildirim ve dokunmatik yüzey hareketleri için destek sağlayabilecek. PS5 Pro kullanıcıları, konsolun ekstra gücü ve ışın izleme özellikleri sayesinde daha yüksek gölge kalitesi, iyileştirilmiş yansımalar ve hacimsel bulut ve sis işlemenin keyfini çıkaracak.

Stalker 2, PlayStation 5 ve PS5 Pro’ya 20 Kasım 2025’te çıkış yapacak.

Geliştirme zorluklarına rağmen STALKER 2, ilk çıkışından sadece üç ay sonra 6 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Ayrıca çıktığında o kadar popülerdi ki Ukrayna'da internet sorunlarına neden oldu. Şimdi PS 5 platformuna geliyor, bu sayıların daha da artması muhtemel. GSC Game World, hem en yeni oyunu hem de STALKER: Legends of the Zone Trilogy için sürekli destek sözü verdi.

