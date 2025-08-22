Stalker 2: Heart of Chornobyl PS5 çıkış tarihi açıklandı

Stalker 2, 20 Kasım 2025'te PS5 konsollara geliyor
PlayStation kullanıcıları DualSense'in hareket sensörünü nişan almak için kullanabilecek ve kontrol cihazının uyarlanabilir tetikleyicileri, dokunsal geri bildirim ve dokunmatik yüzey hareketleri için destek sağlayabilecek. PS5 Pro kullanıcıları, konsolun ekstra gücü ve ışın izleme özellikleri sayesinde daha yüksek gölge kalitesi, iyileştirilmiş yansımalar ve hacimsel bulut ve sis işlemenin keyfini çıkaracak.
Stalker 2, PlayStation 5 ve PS5 Pro’ya 20 Kasım 2025’te çıkış yapacak.
Geliştirme zorluklarına rağmen STALKER 2, ilk çıkışından sadece üç ay sonra 6 milyon oyuncuya ulaşmayı başardı. Ayrıca çıktığında o kadar popülerdi ki Ukrayna'da internet sorunlarına neden oldu. Şimdi PS 5 platformuna geliyor, bu sayıların daha da artması muhtemel. GSC Game World, hem en yeni oyunu hem de STALKER: Legends of the Zone Trilogy için sürekli destek sözü verdi.