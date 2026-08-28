Star Citizen yine şaşırtmadı: Oyunun hikâye modu Squadron 42 bir kez daha ertelendi

Stüdyonun bu son erteleme için verdiği sebep ise GTA 6 oldu. Şirket yönetimi, Squadron 42'nin hazır olduğunu ama GTA 6 gibi oyun satışlarını domine edecek bir rakiple karşı karşıya gelmek istemedikleri için ertelemeye karar verdiklerini söylüyor. Eğer bu açıklama doğruysa oyunun 2027'nin ilk yarısında çıkması için bir engel yok demektir. Ancak bu noktada stüdyonun güvenilirliği de tartışmalı hâle gelmiş durumda. Bu yüzden olur da oyun 2027'de de çıkmazsa, bu pek çok kişi için sürpriz olmayacaktır.
Squadron 42, Ünlü Oyuncularla Dolu Bir Kadroya Sahip
Squadron 42, insanlığın uzaydaki en büyük gücü olan United Empire of Earth (UEE) saflarında geçen sinematik bir savaş hikâyesi anlatıyor. Oyuncular, seçkin bir askeri filonun parçası olarak galaksiyi tehdit eden Vanduul ırkına karşı verilen büyük çatışmanın içine atılıyor. Squadron 42’nin oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis, Henry Cavill gibi dikkat çekici isimler bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim