Star Citizen yine şaşırtmadı: Oyunun hikâye modu Squadron 42 bir kez daha ertelendi

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Tam Boyutta Gör 2012 yılından beri yapım aşamasında olan ve bu süreçte destek veren oyunculardan 1 milyar dolardan fazla para toplayan Star Citizen, hâlâ ortaya bitmiş bir oyun koyabilmiş değil. Star Citizen'in hikâye modu olarak lanse edilen tek kişilik oyun Squadron 42'nin yıllar önce bu eksiği gidermiş olması gerekiyordu. Ancak Star Citizen'ın kendisi gibi o da sürekli erteleniyor. En son yapılan açıklamada oyunun 2026'da çıkacağı duyurulmuştu ama elbette bu tarihe de bağlı kalınmadı. Cloud Imperium Games yönetimi, oyunun 2026'da çıkmayacağını açıkladı.

Stüdyonun bu son erteleme için verdiği sebep ise GTA 6 oldu. Şirket yönetimi, Squadron 42'nin hazır olduğunu ama GTA 6 gibi oyun satışlarını domine edecek bir rakiple karşı karşıya gelmek istemedikleri için ertelemeye karar verdiklerini söylüyor. Eğer bu açıklama doğruysa oyunun 2027'nin ilk yarısında çıkması için bir engel yok demektir. Ancak bu noktada stüdyonun güvenilirliği de tartışmalı hâle gelmiş durumda. Bu yüzden olur da oyun 2027'de de çıkmazsa, bu pek çok kişi için sürpriz olmayacaktır.

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Squadron 42, Ünlü Oyuncularla Dolu Bir Kadroya Sahip

Squadron 42, insanlığın uzaydaki en büyük gücü olan United Empire of Earth (UEE) saflarında geçen sinematik bir savaş hikâyesi anlatıyor. Oyuncular, seçkin bir askeri filonun parçası olarak galaksiyi tehdit eden Vanduul ırkına karşı verilen büyük çatışmanın içine atılıyor. Squadron 42’nin oyuncu kadrosunda Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson, Andy Serkis, Henry Cavill gibi dikkat çekici isimler bulunuyor.

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Star Citizen hikaye modu Squadron 42 bir kez daha ertelendi

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