Avrupa Uzay Ajansı, Star Trek'in öngördüğü teknolojileri uzay istasyonunda kullanıyor

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen bilim-kurgu serileri arasında yer alan Star Trek, bugün artık öyle bir kült oluşturdu ki serinin hayranları 8 Eylül'ü "Star Trek Anma Günü" olarak kabul ediyor ve bu tarihte sevilen seriyi yad ediyor. Nitekim dün de Star Trek Anma Günü kapsamında çeşitli paylaşımlar yapıldı. Bu kez Star Trek'i ananlar arasında Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da vardı.

ESA, Star Trek'in İlham Verdiği Teknolojilerini Paylaştı

NASA ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dikkat çekici projelere imza atan Avrupa Uzay Ajansı, dün kısa bir video yayınlayarak Star Trek'in ilham verdiği teknolojilerini paylaştı.

Star Trek'te gördüğümüz warp motoru ya da ışınlanma gibi futuristik teknolojileri gerçeğe dönüştürmekten hâlâ epey uzaktayız. Ancak Star Trek dizisinin yayınlandığı 60'lı yıllarda tamamen bilim-kurgu ürünü olarak görülen bazı cihazların bugün artık gerçek dünyada da karşılığı var. ESA tarafından hazıranlanan videoda da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan ve kullanılması planlanan bu cihazlar ön plana çıkarılıyor.

Bunların başında Dr. McCoy tarafından kullanılan Tricorder geliyor. Elde taşınan bu ufak alet, çevreyi tarayıp veri kaydediyor ve daha bu verileri analiz edebiliyor. ESA, bugün ISS'te kullandıkları MyotonPRO'nun Tricorder'la benzer bir işleyişe sahip olduğuna dikkat çekiyor.

ESA'nın üzerinde çalıştığı bir diğer fütüristik teknoloji de uzayda yiyecek üretilmesine olanak sağlayacak biyoreaktörler. Gerçeğe dönüştürüldüğü takdirde bu biyoreaktörler, Star Trek'teki yiyecek üreten makinelere benzer bir işlev görebilerler. Tabii ilk aşamada bunun çok daha ilkel bir versiyonu olacaklar. Videoda dikkat çekilen bir diğer cihaz da Star Trek: The Next Generation'da gördüğümüz vizörler. Bugün ISS'te kullanılmayan başlayan AR/VR gözlükler, bu vizörlerin bir tür öncülü olarak görülüyor.

