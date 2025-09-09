Avrupa Uzay Ajansı, Star Trek'in öngördüğü teknolojileri uzay istasyonunda kullanıyor

ESA, Star Trek'in İlham Verdiği Teknolojilerini Paylaştı
NASA ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) dikkat çekici projelere imza atan Avrupa Uzay Ajansı, dün kısa bir video yayınlayarak Star Trek'in ilham verdiği teknolojilerini paylaştı.
Star Trek'te gördüğümüz warp motoru ya da ışınlanma gibi futuristik teknolojileri gerçeğe dönüştürmekten hâlâ epey uzaktayız. Ancak Star Trek dizisinin yayınlandığı 60'lı yıllarda tamamen bilim-kurgu ürünü olarak görülen bazı cihazların bugün artık gerçek dünyada da karşılığı var. ESA tarafından hazıranlanan videoda da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullanılan ve kullanılması planlanan bu cihazlar ön plana çıkarılıyor.
Bunların başında Dr. McCoy tarafından kullanılan Tricorder geliyor. Elde taşınan bu ufak alet, çevreyi tarayıp veri kaydediyor ve daha bu verileri analiz edebiliyor. ESA, bugün ISS'te kullandıkları MyotonPRO'nun Tricorder'la benzer bir işleyişe sahip olduğuna dikkat çekiyor.
ESA'nın üzerinde çalıştığı bir diğer fütüristik teknoloji de uzayda yiyecek üretilmesine olanak sağlayacak biyoreaktörler. Gerçeğe dönüştürüldüğü takdirde bu biyoreaktörler, Star Trek'teki yiyecek üreten makinelere benzer bir işlev görebilerler. Tabii ilk aşamada bunun çok daha ilkel bir versiyonu olacaklar. Videoda dikkat çekilen bir diğer cihaz da Star Trek: The Next Generation'da gördüğümüz vizörler. Bugün ISS'te kullanılmayan başlayan AR/VR gözlükler, bu vizörlerin bir tür öncülü olarak görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?