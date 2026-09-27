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    Star Wars: Episode 10 geliyor: Örümcek-Adam'ın yönetmeni çekecek

    Star Wars, ana seriyi devam ettirecek yeni bir üçleme başlatmaya hazırlanıyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Star Wars: Episode 10'u yönetmesi için Örümcek-Adam'ın yönetmeniyle anlaşıldı.

    Star Wars: Episode 10 geliyor: Örümcek-Adam'ın yönetmeni çekecek Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin yarattığı hayal kırıklığının ardından bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, bu yıl The Mandalorian and Grogu ile sinemalara döndü. Önümüzdeki yıl da Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Star Wars: Starfighter izleyici ile buluşacak. Görünen o ki onun peşi sıra gelecek film de Star Wars: Episode X olacak. Çünkü bir süredir hazırlık aşamasında olan bu film, dün çok daha somut bir hâl aldı.

    Star Wars: Episode X'i Spider-Man'in Yönetmeni Çekecek

    Lucasfilm, ana seriyi devam ettirecek olan Episode X'i yönetmesi için Jon Watts ile anlaştı. Watts, Tom Holland'lı Spider-Man (Örümcek Adam) filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. Bu serinin ilk üç filmini yöneten Watts, başka projelere odaklanmaya karar vererek bu yıl çıkan Spider-Man: Brand New Day'de yönetmen koltuğunu Destin Daniel Cretton'a devretmişti. Şimdi yeni Star Wars filminin yönetmenliğini üstlenerek yine dev bir projenin başına geçmiş olacak.

    Jon Watts, Star Wars evrenine yabancı bir isim değil. Zira kendisi 2024'te yayınlanan Star Wars dizisi Skeleton Crew'un da yaratıcısıydı.

    Yeni bir üçlemenin ilk filmi olarak tasarlanan Star Wars: Episode X'in senaryosunu Simon Kinberg yazıyor. Kinberg'in önceki işleri arasında X-Men: Days of Future Past, Sherlock Holmes, Mr. & Mrs. Smith gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

    Star Wars: Episode X için henüz bir vizyon tarihi belirlenmiş değil. Ancak Simon Kinberg'in 2024'ten beri senaryo üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu yüzden projenin artık senaryo aşamasının ötesine geçmeye hazır olduğu düşünülüyor. Bu yüzden yakında bir vizyon tarihi de duyabiliriz.

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