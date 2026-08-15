Star Wars dizisi Ahsoka'nın 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Disney'in yeni yapımlarını tanıttığı D23 etkinliği, hem Marvel hem de Star Wars serisi için önemli paylaşımlara sahne oldu. Etkinlik kapsamında tanıtılan Star Wars işlerinden biri de Ahsoka oldu. 2023 yılında izleyici ile buluşan dizi, nihayet Ocak ayında ekranlara dönecek. 2. sezondan ilk fragmanı paylaşan Disney, dizinin 20 Ocak'ta geri döneceğini duyurdu.

Ahsoka, Dört Yıl Sonra Geri Dönüyor

Ahsoka, orijinal üçlemenin hemen sonrasında geçiyor ve diziye adını veren Jedi'a odaklanıyor. Anakin Skywalker tarafından eğitilen Ahsoka, dizide İmparatorluk kalıntılarına karşı mücadele veriyor. İlk sezonda Anakin Skywalker (Darth Vader) rolünde kısaca gördüğümüz Hayden Christensen, 2. sezonda da geri dönecek. Üstelik bu kez daha büyük bir role sahip olması bekleniyor. Diğer yandan Obi-Wan Kenobi'nin de 2. sezonda yer alabileceği konuşuluyor ama onun dâhiliyeti henüz resmiyet kazanmış değil.

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Amiral Thrawn (Lars Mikkelsen) ve Ezra Bridger (Eman Esfandi) gibi animasyon Star Wars dizilerinin sevilen karakterleri de Ahsoka'nın 2. sezonunda önemli bir yere sahip olacak.

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Star Wars dizisi Ahsoka 2. sezon fragmanı yayınlandı

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