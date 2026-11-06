Yeni Star Wars Jedi oyunu beklenenden önce gelebilir

Yapay Zeka Özeti:
- Star Wars evreninde geçen yeni Jedi oyunu beklenenden çok daha erken oyuncularla buluşabilir. Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, Cal Kestis'in hikâyesini tamamlayacak olan yeni oyunun beklenenden daha ileri bir geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, serinin hayranlarını heyecanlandıran bu yapımın resmi tanıtımı çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir. Yeni oyunla birlikte sevilen karakter Cal Kestis'in macerası nihayet son bulacak.
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Star Wars Jedi 3 Yakında Tanıtılabilir
Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, Star Wars Jedi serisinin merakla beklenen üçüncü oyununun oyuncuların düşündüğünden daha ileri bir safhada olduğunu ve beklenenden de önce tanıtılabileceğini söylüyor. Schreier'a göre oyunun resmi tanıtımı çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir.
Aynı Fallen Order ve Survivor'da olduğu gibi bu yeni Star Wars Jedi oyunu da Cal Kestis karakterine odaklanacak. Cal'ın hikâyesinin bu üçüncü oyunla birlikte tamamlanması bekleniyor. Ancak bunun ötesinde oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Jason Schreier'ın açıklamalarına bakılırsa, çok yakın bir gelecekte oyun hakkında daha fazla şey duymaya başlayacağız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: