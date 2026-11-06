Yeni Star Wars Jedi oyunu beklenenden önce gelebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Star Wars evreninde geçen yeni Jedi oyunu beklenenden çok daha erken oyuncularla buluşabilir. Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, Cal Kestis'in hikâyesini tamamlayacak olan yeni oyunun beklenenden daha ileri bir geliştirme aşamasında olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, serinin hayranlarını heyecanlandıran bu yapımın resmi tanıtımı çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir. Yeni oyunla birlikte sevilen karakter Cal Kestis'in macerası nihayet son bulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Star Wars serisi bu yıl Star Wars: Zero Company ve Star Wars: Galactic Racer gibi iki dikkat çekici yapımla oyuncuların karşısına çıktı. Her iki oyunun da oldukça başarılı bulunması, Star Wars oyunlarına dair iştahı daha da artırdı. Zero Company ve Galactic Racer sonrası bu evrene yeniden adım atmak isteyen oyuncular, yakında yeni bir Star Wars Jedi oyununa da kavuşabilirler.

Star Wars Jedi 3 Yakında Tanıtılabilir

Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, Star Wars Jedi serisinin merakla beklenen üçüncü oyununun oyuncuların düşündüğünden daha ileri bir safhada olduğunu ve beklenenden de önce tanıtılabileceğini söylüyor. Schreier'a göre oyunun resmi tanıtımı çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir.

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Aynı Fallen Order ve Survivor'da olduğu gibi bu yeni Star Wars Jedi oyunu da Cal Kestis karakterine odaklanacak. Cal'ın hikâyesinin bu üçüncü oyunla birlikte tamamlanması bekleniyor. Ancak bunun ötesinde oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Jason Schreier'ın açıklamalarına bakılırsa, çok yakın bir gelecekte oyun hakkında daha fazla şey duymaya başlayacağız.

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Star Wars Jedi 3 beklenenden önce gelebilir

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