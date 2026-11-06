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    Yeni Star Wars Jedi oyunu beklenenden önce gelebilir

    Bir süredir hazırlık aşamasında olan yeni Star Wars Jedi oyunu düşünülenden daha önce çıkabilir. Ünlü oyun yazarı Jason Schreier, oyuna dair son duyumlarını paylaştı.    

    Yeni Star Wars Jedi oyunu beklenenden önce gelebilir Tam Boyutta Gör
    Star Wars serisi bu yıl Star Wars: Zero Company ve Star Wars: Galactic Racer gibi iki dikkat çekici yapımla oyuncuların karşısına çıktı. Her iki oyunun da oldukça başarılı bulunması, Star Wars oyunlarına dair iştahı daha da artırdı. Zero Company ve Galactic Racer sonrası bu evrene yeniden adım atmak isteyen oyuncular, yakında yeni bir Star Wars Jedi oyununa da kavuşabilirler.

    Star Wars Jedi 3 Yakında Tanıtılabilir

    Bloomberg'in ünlü oyun yazarı Jason Schreier, Star Wars Jedi serisinin merakla beklenen üçüncü oyununun oyuncuların düşündüğünden daha ileri bir safhada olduğunu ve beklenenden de önce tanıtılabileceğini söylüyor. Schreier'a göre oyunun resmi tanıtımı çok yakın bir gelecekte gerçekleşebilir.

    Aynı Fallen Order ve Survivor'da olduğu gibi bu yeni Star Wars Jedi oyunu da Cal Kestis karakterine odaklanacak. Cal'ın hikâyesinin bu üçüncü oyunla birlikte tamamlanması bekleniyor. Ancak bunun ötesinde oyun hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Jason Schreier'ın açıklamalarına bakılırsa, çok yakın bir gelecekte oyun hakkında daha fazla şey duymaya başlayacağız.

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