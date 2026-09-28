Starfield 2 gelecek mi? Eski Bethesda yöneticisi karamsar bir tablo çiziyor

Starfield 2'nin Yapılması Zor Görünüyor
Geçtiğimiz günlerde FRVR'ye bir röportaj veren eski Bethesda yöneticisi Kurt Kuhlmann, Starfield 2 hakkında oldukça karamsar konuştu. Kuhlmann, Starfield'ın bir devam oyununun önünü açacak kadar başarılı olmadığı görüşünde. Ona göre satış rakamlarına bakınca Starfield 2'nin yapılması neredeyse imkânsız görünüyor.
Zaten Bethesda'nın odağını diğer serilerine çevirmiş durumda. Şu anda The Elder Scrolls VI üzerinde çalışan stüdyo, bunun yanı sıra yeni Fallout oyunları için de çalışmalara başlıyor. Satış rakamları da göz önüne alınınca, Starfield'ın bu yoğun takvime dâhil edilmesi neredeyse imkânsız görünüyor.
Tabii bu Bethesda'nın Starfield'dan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Nitekim şirket şu sıralar oyun için yeni bir DLC (ek paket) üzerinde çalışıyor. Kuhlmann'ın da belirttiği gibi bu noktada bir devam oyunu pek mümkün görünmese de yeni gelecek ek paketler sayesinde Starfield markası bir süre daha canlı tutulabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: