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    Starfield 2 gelecek mi? Eski Bethesda yöneticisi karamsar bir tablo çiziyor

    Bethesda'nın büyük umutlarla oyunculara sunduğu Starfield'ın macerası beklenenden de kısa sürebilir. Eski Bethesda yöneticisi, Starfield 2 hakkında oldukça karamsar konuştu.

    Starfield 2 gelecek mi? Eski Bethesda yöneticisinin açıklaması şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Fallout ve The Elder Scrolls gbii efsanevi serilerin arkasındaki stüdyo olan Bethesda, benzer bir seri başlatacağını umduğu Starfield'da erken havlu atabilir. Oyuncuları pek tatmin etmeyen bu uzay macerası, stüdyo için de bir hayal kırıklığına dönüşmüş durumda. Bethesda, gelecek planları arasında Starfield'ı da sayıyor olsa da gelen son açıklamalar Starfield 2'nin büyük ihtimalle gerçeğe dönüşmeyeceğini gösteriyor.

    Starfield 2'nin Yapılması Zor Görünüyor

    Geçtiğimiz günlerde FRVR'ye bir röportaj veren eski Bethesda yöneticisi Kurt Kuhlmann, Starfield 2 hakkında oldukça karamsar konuştu. Kuhlmann, Starfield'ın bir devam oyununun önünü açacak kadar başarılı olmadığı görüşünde. Ona göre satış rakamlarına bakınca Starfield 2'nin yapılması neredeyse imkânsız görünüyor.

    Zaten Bethesda'nın odağını diğer serilerine çevirmiş durumda. Şu anda The Elder Scrolls VI üzerinde çalışan stüdyo, bunun yanı sıra yeni Fallout oyunları için de çalışmalara başlıyor. Satış rakamları da göz önüne alınınca, Starfield'ın bu yoğun takvime dâhil edilmesi neredeyse imkânsız görünüyor.

    Tabii bu Bethesda'nın Starfield'dan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Nitekim şirket şu sıralar oyun için yeni bir DLC (ek paket) üzerinde çalışıyor. Kuhlmann'ın da belirttiği gibi bu noktada bir devam oyunu pek mümkün görünmese de yeni gelecek ek paketler sayesinde Starfield markası bir süre daha canlı tutulabilir.

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