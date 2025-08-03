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    Starfield'ın yeni genişleme paketi PlayStation 5 için bekletiliyor olabilir

    Bu yıl yeni bir genişleme paketiyle yenilenmesi beklenen Starfield, Xbox kullanıcılarını 2026'ya kadar bekletebilir. Üstelik bu gecikmenin arkasında PlayStation olabilir.

    Starfield Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay gerçekleşen Xbox Games Showcase etkinliğinde eksikliği en çok hissedilen oyun Starfield oldu. Şu anda Xbox'ın amiral gemisi konumunda olan Starfield hakkında hiçbir duyuru yapılmaması şaşkınlık yaratırken, beklenen yeni genişleme paketine ne olduğu da merak konusu oldu. Xbox ve Bethesda henüz bu konuda herhangi bir açıklama yapmamış olsa da gelen son sızıntılar, bu gecikmenin arkasında PlayStation'a yönelik planların olabileceğini gösteriyor.

    Starfield Bu Yıl Kayda Değer Bir Güncelleme Almayabilir

    Bildiğiniz gibi Xbox artık oyunlarını PC ve PlayStation'a da getiriyor. Üstelik Xbox oyunları bu platformlarda büyük ilgi de görüyor. Bu yüzden Xbox'ın Starfield'ı da PlayStation'a getirmeyi planladığı bir süredir konuşuluyor. Şimdi gelen yeni bilgiler ise, genişleme paketinin ertelenmesinin de buna bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Oyun dünyası içinden bilgi aktaran hesaplardan biri olan MP1st, Starfield'ın yeni genişleme paketinin önümüzdeki yıl PS5 versiyonuyla birlikte yayınlanacağını söylüyor.

    MP1st'e göre bunun başlıca sebebi, geçtiğimiz yıl yayınlanan Shattered Space genişleme paketinin beklenen ilgiyi görmemiş olması. Yeni gelecek genişleme paketinin de aynı kaderi paylaşmasını istemeyen Xbox, oyunu PS5'e getirdikten sonra bu paketi satışa sunarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak istiyor. Ayıca bu ek sürede paketin daha da büyütüleceği ve daha ilgi çekici hâle getirileceği düşünülüyor.

    Bu haber, Starfield oynamak isteyen PlayStation 5 sahipleri için sevindirici olsa da Xbox kullanıcılarını pek memnun etmeyeceği kesin. Çünkü eğer bu haber doğruysa, bu yıl Starfield kayda değer bir güncelleme almayacak demektir.

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