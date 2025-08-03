Starfield'ın yeni genişleme paketi PlayStation 5 için bekletiliyor olabilir

Starfield Bu Yıl Kayda Değer Bir Güncelleme Almayabilir
Bildiğiniz gibi Xbox artık oyunlarını PC ve PlayStation'a da getiriyor. Üstelik Xbox oyunları bu platformlarda büyük ilgi de görüyor. Bu yüzden Xbox'ın Starfield'ı da PlayStation'a getirmeyi planladığı bir süredir konuşuluyor. Şimdi gelen yeni bilgiler ise, genişleme paketinin ertelenmesinin de buna bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Oyun dünyası içinden bilgi aktaran hesaplardan biri olan MP1st, Starfield'ın yeni genişleme paketinin önümüzdeki yıl PS5 versiyonuyla birlikte yayınlanacağını söylüyor.
MP1st'e göre bunun başlıca sebebi, geçtiğimiz yıl yayınlanan Shattered Space genişleme paketinin beklenen ilgiyi görmemiş olması. Yeni gelecek genişleme paketinin de aynı kaderi paylaşmasını istemeyen Xbox, oyunu PS5'e getirdikten sonra bu paketi satışa sunarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak istiyor. Ayıca bu ek sürede paketin daha da büyütüleceği ve daha ilgi çekici hâle getirileceği düşünülüyor.
Bu haber, Starfield oynamak isteyen PlayStation 5 sahipleri için sevindirici olsa da Xbox kullanıcılarını pek memnun etmeyeceği kesin. Çünkü eğer bu haber doğruysa, bu yıl Starfield kayda değer bir güncelleme almayacak demektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: