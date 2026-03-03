Starfield, PlayStation 5'e geliyor: Ön sipariş tarihi ortaya çıktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bethesda'nın en güncel oyunlarından Starfield, 2023'te PC ve Xbox Series X|S için çıkış yaptığında önemli bir lansmana imza atmıştı. Ancak oyunun PlayStation cephesine gelip gelmeyeceği uzun süre belirsiz kaldı. Ancak bu bekleyiş çok yakında sonlanabilir. Yeni bir sızıntı PS5 sürümünün artık çok uzak olmadığını gösteriyor.

Starfield PlayStation 5'e geliyor

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Dealabs'e göre Starfield, 7 Nisan tarihinde PlayStation 5 için yayınlanacak. Ön sipariş sürecinin ise 17 veya 18 Mart'ta başlayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda da benzer bir tarih paylaşılmıştı. Paylaşılan bilgilere göre oyun PS5 tarafında iki farklı sürümle satışa sunulacak. Bunlar Standard ve Premium.

İsimlendirme daha önceki "Deluxe" iddiasından farklı olsa da içerik tarafında ek avantajlar sunan bir paket beklentisi oluşmuş durumda. Fiyatlandırma ise Avrupa için 49,99 euro ve 69,99 euro seviyesinde. ABD fiyatlarının 60 ve 80 dolar bandına karşılık gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Bethesda’nın oyun için yeni bir hikâye genişlemesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Stüdyo yöneticisi Todd Howard, daha önce yaptığı açıklamada beklentileri kontrollü tutmuş ve genişlemenin oyunu baştan aşağı değiştiren bir "2.0" güncellemesi olmayacağını belirtmişti. Buna rağmen yeni içeriklerin PS5 sürümüyle aynı döneme denk gelmesi mantıklı bir strateji olabilir.

Sony açıkladı: PS5 zammı yerine aboneliğe odaklanacak 1 hf. önce eklendi

Starfield’ın çıkışından bu yana çeşitli güncellemeler yayımlandı. Ancak özellikle içerik derinliği ve bazı oynanış sistemleri konusunda yapılan eleştiriler tamamen ortadan kalkmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Starfield PlayStation 5'e geliyor: Ön sipariş tarihi ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: