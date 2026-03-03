Giriş
    Starfield, PlayStation 5'e geliyor: Ön sipariş tarihi ortaya çıktı

    Uzun süredir gündemde olan Starfield'ın PS5 sürümü hazır olabilir. Güvenilir kaynaklardan gelen yeni bilgilere göre oyunun çıkış takvimi ve fiyatı ortaya çıktı. 

    Starfield PlayStation 5'e geliyor: Ön sipariş tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bethesda'nın en güncel oyunlarından Starfield, 2023'te PC ve Xbox Series X|S için çıkış yaptığında önemli bir lansmana imza atmıştı. Ancak oyunun PlayStation cephesine gelip gelmeyeceği uzun süre belirsiz kaldı. Ancak bu bekleyiş çok yakında sonlanabilir.  Yeni bir sızıntı PS5 sürümünün artık çok uzak olmadığını gösteriyor.

    Starfield PlayStation 5'e geliyor

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından Dealabs'e göre Starfield, 7 Nisan tarihinde PlayStation 5 için yayınlanacak. Ön sipariş sürecinin ise 17 veya 18 Mart'ta başlayacağı belirtiliyor. Daha önce ortaya çıkan raporlarda da benzer bir tarih paylaşılmıştı. Paylaşılan bilgilere göre oyun PS5 tarafında iki farklı sürümle satışa sunulacak. Bunlar Standard ve Premium.

    İsimlendirme daha önceki "Deluxe" iddiasından farklı olsa da içerik tarafında ek avantajlar sunan bir paket beklentisi oluşmuş durumda. Fiyatlandırma ise Avrupa için 49,99 euro ve 69,99 euro seviyesinde. ABD fiyatlarının 60 ve 80 dolar bandına karşılık gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Bethesda’nın oyun için yeni bir hikâye genişlemesi üzerinde çalıştığı biliniyor.

    Stüdyo yöneticisi Todd Howard, daha önce yaptığı açıklamada beklentileri kontrollü tutmuş ve genişlemenin oyunu baştan aşağı değiştiren bir "2.0" güncellemesi olmayacağını belirtmişti. Buna rağmen yeni içeriklerin PS5 sürümüyle aynı döneme denk gelmesi mantıklı bir strateji olabilir.

    Starfield’ın çıkışından bu yana çeşitli güncellemeler yayımlandı. Ancak özellikle içerik derinliği ve bazı oynanış sistemleri konusunda yapılan eleştiriler tamamen ortadan kalkmış değil. 

