Starlink 12 milyon aboneyi aştı: V3 dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'in gelecek yol haritasını ve kullanıcı sayısını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan son verilere göre Starlink, dünya genelinde 160'tan fazla ülke ve bölgede 12 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya ulaştı. Ancak SpaceX ve Elon Musk'a göre asıl büyüme dönemi henüz başlamış değil.

Starlink 12 milyon aboneyi aştı

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yeni nesil Starlink V3 uydularının mevcut sistemlere kıyasla çok daha yüksek kapasite sunacağını belirtti. Musk'a göre V3 uyduları önceki nesillere kıyasla 10 kattan fazla bant genişliği sağlayacak. Bunun yanında yeni uyduların uzaya gönderilme hızı da 10 kattan fazla artırılacak.

Musk'ın açıklamalarına göre bu iki gelişmenin birleşmesiyle Starlink ağının toplam kullanılabilir bant genişliği günümüze kıyasla 100 katın üzerine çıkacak. Şirket yöneticisi, V3 platformunun bazı ölçütlere göre V2 nesline kıyasla 10 ila 20 kat daha yetenekli olduğunu duyurdu. Mayıs ayı itibarıyla Dünya yörüngesinde aktif olarak görev yapan Starlink uydu sayısı 10 binin üzerine çıkmış durumda. Yeni nesil sistemin devreye girmesiyle bu sayının daha da hızlı artması bekleniyor.

Gecikme süreleri yarıya düşebilir

SpaceX'in planları yalnızca kapasite artışıyla sınırlı değil. Musk, yeni nesil uyduların görev yaptığı irtifanın 550 kilometreden 350 kilometreye düşürüleceğini açıkladı. Uyduların Dünya'ya daha yakın konumlandırılması sayesinde gecikme sürelerinin yaklaşık yarıya inmesi bekleniyor. Daha düşük gecikme ve daha yüksek veri kapasitesi ise özellikle yapay zeka uygulamaları, otonom sistemler ve gelecekte yaygınlaşması beklenen robotik teknolojiler için kritik öneme sahip.

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Öte yandan Starlink, yalnızca bir yan proje olmaktan çıkmış durumda. Şirketin son düzenleyici başvurularına göre Starlink, SpaceX'in 2025 yılında elde ettiği 18,7 milyar dolarlık gelirin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu. Bu da uydu internet hizmetini şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri haline getiriyor.

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Starlink 12 milyon aboneyi aştı: V3 dönemi başlıyor

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