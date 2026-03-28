Starlink bağlantısıyla uçan yeni polis dronu: 100 km/s ile araç kovalıyor

Dron teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişim BRINC, emniyet birimlerine yönelik en yeni dron modeli Guardian’ı tanıttı. Guardian, her bir birimde Starlink bağlantısı bulunan ilk ticari dron olma özelliği taşıyor ve böylece şehir içi operasyonlarda sinyal sınırlamalarını tamamen ortadan kaldırıyor.
Emniyet kuvvetlerine yeni nesil polis dronu
Yıl sonunda üretime girmesi planlanan Guardian, bir saatten uzun uçuş süresine sahip ve saatte yaklaşık 100 km/s üzerinde hızla araç takibi yapabiliyor. BRINC, Guardian’ı “ilk araç takip edebilen dron” olarak nitelendiriyor. Ayrıca dron, şarj yuvasından otomatik olarak batarya değiştirebiliyor ve sadece dakikalar içinde görevine geri dönebiliyor.
Bu sistem, Guardian’ın farklı acil durum ekipmanlarını da taşımasına olanak tanıyor. Bunlar arasında can simidi, defibrilatör, epipen ve aşırı doz tedavisinde kullanılan Narcan gibi malzemeler duruma göre hızla görev noktasına ulaştırılabiliyor.
Şirketin açıkladığı verilere göre dronun menzili ise yaklaşık 13 km (mevcut sistemler 5 km). Dron, gece operasyonlarında ise 1.000 lümen gücünde SkyBeam projektör ile çevreyi aydınlatabiliyor. Ayrıca çift HD termal zoom kamera ve lazer mesafe ölçer donanımıyla düşük ışıkta kişileri de tespit edebiliyor.