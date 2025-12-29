Giriş
    Starlink'in rakibi, dünyanın en büyük ticari uydusunu fırlattı: Uzaydan 5G hizmeti verecek

    Teksas merkezli AST SpaceMobile, BlueBird 6 adlı uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Önceki nesillere göre 3 kat büyük olan uydu, Dünya yörüngesindeki en büyük ticari uydu olma özelliği taşıyor.

    Starlink'in rakibi, dünyanın en büyük ticari uydusunu fırlattı Tam Boyutta Gör
    Teksas merkezli AST SpaceMobile, BlueBird 6 adlı uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Önceki nesillere kıyasla yaklaşık üç kat daha büyük olan BlueBird 6, şu anda Dünya yörüngesindeki en büyük ticari uydu olma özelliği taşıyor.

    Uzaydan hücresel geniş bant hizmeti sunacak

    BlueBird 6, 23 Aralık’ta Hindistan’daki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden, LVM3 roketiyle fırlatıldı. AST SpaceMobile, bu yeni nesil uydu ağıyla SpaceX’e rakip olmayı ve akıllı telefonlara doğrudan kapsama sağlayan ilk uzay tabanlı hücresel geniş bant ağını kurmayı hedefliyor. BlueBird 6, bu yeni nesil uydu takımının uzaya ulaşan ilk üyesi oldu.

    AST SpaceMobile, ilk test uydusu BlueWalker 3’ü Eylül 2022’de yörüngeye yerleştirmişti. Bu büyük yapı, şirketin “uzaydaki baz istasyonları” konseptini denemek için tasarlanmıştı. 2023 yılında ise önemli bir başarıya imza atılarak, BlueWalker 3 üzerinden uzaydan yapılan ilk 5G telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

    Bu gelişmenin ardından şirket, Aralık ayındaki son fırlatma da dahil olmak üzere toplam altı BlueBird uydusunu uzaya gönderdi. Bunlar arasında en büyüğü BlueBird 6 oldu. BlueBird uyduları, 10 GHz bant genişliğini destekliyorve bir mobil cihaz için 120 Mbps kadar veri hızları sunabiliyor.

    223 metrekare yüzey alanına sahip

    BlueBird 6'nın güneş panelleri açıldığında 223 metrekare yüzey alanıyla  bugüne kadar yörüngeye gönderilmiş en büyük ticari uydu olacak. AST SpaceMobile, 2026 yılının sonuna kadar 45-60 adet daha yeni nesil uydu fırlatmayı planlıyor. Bu sayede ABD genelinde ve bazı diğer bölgelerde 5G veri hizmeti sunmayı amaçlıyor.

    Bu rakam, halihazırda 9.000’den fazla uyduya sahip olan SpaceX’in Starlink ağıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Ancak AST’nin uyduları çok daha büyük olduğu için, tek bir uyduyla daha geniş alanı kapsayabiliyor. Teksaslı girişim ayrıca, ek donanım gerektirmeyen doğrudan cep telefonu hizmeti sunmayı planladığı için de küçük bir avantaja sahip.

    Öte yandan, AST’nin dev uydu panelleri gökbilimciler arasında ciddi endişelere yol açmış durumda. SpaceX’in 2019’dan itibaren binlerce Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmesinden bu yana, parlak uyduların astronomik gözlemler üzerindeki olumsuz etkileri sıkça dile getiriliyor. NASA da daha önce, artan uydu sayısının Dünya’ya doğru ilerleyen potansiyel olarak tehlikeli asteroitlerin tespit edilmesini zorlaştırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

    Kaynakça https://gizmodo.com/starlink-rival-launches-its-largest-satellite-yet-for-space-based-cellular-network-2000703460 https://ast-science.com/next-gen-bluebird/
